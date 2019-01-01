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Сморід був страшенний: у місті на Волині кілька днів з квартири не могли вивезти труп чоловіка

Сморід був страшенний: у місті на Волині кілька днів з квартири не могли вивезти труп чоловіка
У Ковелі впродовж двох днів не могли забрати труп чоловіка з квартири. Ймовірно, чоловік помер давно.

Про це у соцмережі facebook написали мешканці будинку.

Люди пишуть, що навіть приватна ритуальна служба відмовилась забирати тіло.

"Вчора в м.Ковелі по вул.В.Кияна 110а кв.20 був виявлений труп, який пролежав там вже багато часу. При проханні його відвезти до моргу поліція розводила руками мовляв катафалк викликали, але коли приїде не відомо.

СМОРІД був страшенний, ми з мешканцями зібрали гроші і викликали приватну службу, але і там нам не допомогли бо злякались і відмовились тіло зачіпати.

Вивезли його лише сьогодні, щей виставили меблі та речі під двері сусідів зокрема і мої. По підлозі лазять черви запах жахливий, а на площадці 5-ро малих дітей.

Прошу Ковельська міську раду прийняти міри та змусити Санепідемстанцію виконати свої зобов'язання....", - йдеться в дописі.

Сморід був страшенний: у місті на Волині кілька днів з квартири не могли вивезти труп чоловіка
Сморід був страшенний: у місті на Волині кілька днів з квартири не могли вивезти труп чоловіка


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Теги: Ковель, труп, поліція, катафалк, ритуальна служба
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