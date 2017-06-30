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Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект

Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Учасниця конкурсу «Міс Україна-2019» Діана Шабас з Нововолинська організувала в місті благодійний проєкт “Я не байдужий”.

24-го серпня на бульварі Шевченка кожен охочий мав змогу долучитися до благодійності та сфотографуватися з учасницею конкурсу краси - повідомляє БУГ.

В рамках підготовки до конкурсу «Міс Україна» усі дівчата-фіналістки готують свій благодійний проект, торкнувшись найважливіших соціальних та екологічних проблем людства.

Діана по приїзді в місто за один день підготувала локацію: фотозону, біля якої мали змогу зробити фото мешканці міста, як разом з претенденткою на титул «Міс Україна», так і окремо чи разом зі своєю сім’єю. Фотограф Ольга Івашко усі фото виклала на своїй сторінці в фейсбук.

За кілька годин вдалося зібрати 5 тисяч гривень.

Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект

“Я вирішила збирати кошти для діток з ДЦП для занять на іподромі, де вони будуть проходити реабілітацію. Облаштувала фотозону, були смаколики і кожен міг лишити суму, яку може. Веду переговори з благодійним фондом, щоб долучився до мого проекту.

Дітки з ДЦП інші, але кожен з них особистість. Загалом вважаю, що варто бути таким, як ти є, незважаючи на обставини. Посміхатися, отримувати емоції. Кожен різний, але гарний по-своєму”, – розповіла Діана.

Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект
Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект

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Теги: Діана Шабас, Міс Україна, Нововолинськ, проект, іподром, ДЦП
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