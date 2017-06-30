Претендентка на титул «Міс Україна-2019» організувала на Волині благодійний проект

Діана Шабас з Нововолинська організувала в місті благодійний проєкт “Я не байдужий”.



24-го серпня на бульварі Шевченка кожен охочий мав змогу долучитися до благодійності та сфотографуватися з учасницею конкурсу краси - повідомляє



В рамках підготовки до конкурсу «Міс Україна» усі дівчата-фіналістки готують свій благодійний проект, торкнувшись найважливіших соціальних та екологічних проблем людства.



Діана по приїзді в місто за один день підготувала локацію: фотозону, біля якої мали змогу зробити фото мешканці міста, як разом з претенденткою на титул «Міс Україна», так і окремо чи разом зі своєю сім’єю. Фотограф Ольга Івашко усі фото виклала на своїй сторінці в фейсбук.



За кілька годин вдалося зібрати 5 тисяч гривень.





“Я вирішила збирати кошти для діток з ДЦП для занять на іподромі, де вони будуть проходити реабілітацію. Облаштувала фотозону, були смаколики і кожен міг лишити суму, яку може. Веду переговори з благодійним фондом, щоб долучився до мого проекту.



Дітки з ДЦП інші, але кожен з них особистість. Загалом вважаю, що варто бути таким, як ти є, незважаючи на обставини. Посміхатися, отримувати емоції. Кожен різний, але гарний по-своєму”, – розповіла Діана.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасниця конкурсу «Міс Україна-2019»з Нововолинська організувала в місті благодійний проєкт “Я не байдужий”.24-го серпня на бульварі Шевченка кожен охочий мав змогу долучитися до благодійності та сфотографуватися з учасницею конкурсу краси - повідомляє БУГ В рамках підготовки до конкурсу «Міс Україна» усі дівчата-фіналістки готують свій благодійний проект, торкнувшись найважливіших соціальних та екологічних проблем людства.Діана по приїзді в місто за один день підготувала локацію: фотозону, біля якої мали змогу зробити фото мешканці міста, як разом з претенденткою на титул «Міс Україна», так і окремо чи разом зі своєю сім’єю. Фотографусі фото виклала на своїй сторінці в фейсбук.За кілька годин вдалося зібрати 5 тисяч гривень.“Я вирішила збирати кошти для діток з ДЦП для занять на іподромі, де вони будуть проходити реабілітацію. Облаштувала фотозону, були смаколики і кожен міг лишити суму, яку може. Веду переговори з благодійним фондом, щоб долучився до мого проекту.Дітки з ДЦП інші, але кожен з них особистість. Загалом вважаю, що варто бути таким, як ти є, незважаючи на обставини. Посміхатися, отримувати емоції. Кожен різний, але гарний по-своєму”, – розповіла Діана.

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