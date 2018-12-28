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Автівку відкинуло на тротуар: у Луцьку – аварія біля АЗС. ФОТО

Автівку відкинуло на тротуар: у Луцьку – аварія біля АЗС. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулись два автомобілі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.

Зокрема, наразі відомо, що аварія трапилась поблизу АЗС "UPG" ввечері середи, 28 серпня. Автомобіль марки Peugeot сірого кольору зазнав механічних ушкоджень, а іншу автівку білого кольору відкинуло на тротуар.

На місці події працює поліція та бригада "швидкої".

Під білбордом - автівка, яку відкинуло на тротуар
Під білбордом - автівка, яку відкинуло на тротуар
Під білбордом - автівка, яку відкинуло на тротуар
Під білбордом - автівка, яку відкинуло на тротуар
Автівку відкинуло на тротуар: у Луцьку – аварія біля АЗС. ФОТО
Автівку відкинуло на тротуар: у Луцьку – аварія біля АЗС. ФОТО
Автівку відкинуло на тротуар: у Луцьку – аварія біля АЗС. ФОТО
Автівку відкинуло на тротуар: у Луцьку – аварія біля АЗС. ФОТО
Автівку відкинуло на тротуар: у Луцьку – аварія біля АЗС. ФОТО

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Теги: аварія, Ковельська
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