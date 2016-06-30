На Волині можуть обмежити доступ людей до хвойних лісів





Про це



Волинське ОУЛМГ наголошує, що при найвищому 5-му класі пожежної небезпеки забороняють розводити вогонь у лісах, обмежують в’їзд до них транспорту. Також передбачають введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.



Лісівники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки.



“У випадку, якщо ви помітили будь-яке загоряння, телефонуйте «101». Також телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Волинського ОУЛМГ: (0332) 72-00-54”, — повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку . Щоб цей період минув без наслідків як для довкілля, так і людей, треба бути максимально обережними у поводженні з вогнем.Про це інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.Волинське ОУЛМГ наголошує, що при найвищому 5-му класі пожежної небезпеки забороняють розводити вогонь у лісах, обмежують в’їзд до них транспорту. Також передбачають введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.Лісівники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки.“У випадку, якщо ви помітили будь-яке загоряння, телефонуйте «101». Також телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Волинського ОУЛМГ: (0332) 72-00-54”, — повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

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