вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині можуть обмежити доступ людей до хвойних лісів

На Волині можуть обмежити доступ людей до хвойних лісів
На Волині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Щоб цей період минув без наслідків як для довкілля, так і людей, треба бути максимально обережними у поводженні з вогнем.

Про це інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Волинське ОУЛМГ наголошує, що при найвищому 5-му класі пожежної небезпеки забороняють розводити вогонь у лісах, обмежують в’їзд до них транспорту. Також передбачають введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.

Лісівники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки.

“У випадку, якщо ви помітили будь-яке загоряння, телефонуйте «101». Також телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Волинського ОУЛМГ: (0332) 72-00-54”, — повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, пожежа, пожежна небезпека, спека, вогонь, обмеження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві у чоловіка в авто вибухнула електронна сигарета
Сьогодні, 07:27
На Волині можуть обмежити доступ людей до хвойних лісів
Сьогодні, 06:13
Повідомили, коли відбудеться інавгурація першокурсників СНУ
Сьогодні, 05:17
Фірма-підрядник відмовляється відновити частину даху у школі на Волині, яку зруйнував буревій
Сьогодні, 04:29
Одинокий і потребує підтримки: небайдужих лучан закликають допомогти хворому чоловіку
Сьогодні, 03:37
Схожі новини
На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки
27 квітень, 05:29
Через паліїв сухої трави на Волині зайнявся ліс-самосів. ВІДЕО Через паліїв сухої трави на Волині зайнявся ліс-самосів. ВІДЕО
20 квітень, 22:41
Пожежа у лісі – страшна біда. Не допустіть її! Пожежа у лісі – страшна біда. Не допустіть її!
30 червень, 2016, 19:24
На Волині локалізують лісові пожежі На Волині локалізують лісові пожежі
09 липень, 2015, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві у чоловіка в авто вибухнула електронна сигарета
Сьогодні, 07:27
 0
На Волині можуть обмежити доступ людей до хвойних лісів
Сьогодні, 06:13
 0
Повідомили, коли відбудеться інавгурація першокурсників СНУ
Сьогодні, 05:17
 0
Фірма-підрядник відмовляється відновити частину даху у школі на Волині, яку зруйнував буревій
Сьогодні, 04:29
 0
Одинокий і потребує підтримки: небайдужих лучан закликають допомогти хворому чоловіку
Сьогодні, 03:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿