На Волині можуть обмежити доступ людей до хвойних лісів
Сьогодні, 06:13
На Волині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Щоб цей період минув без наслідків як для довкілля, так і людей, треба бути максимально обережними у поводженні з вогнем.
Про це інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Волинське ОУЛМГ наголошує, що при найвищому 5-му класі пожежної небезпеки забороняють розводити вогонь у лісах, обмежують в’їзд до них транспорту. Також передбачають введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.
Лісівники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки.
“У випадку, якщо ви помітили будь-яке загоряння, телефонуйте «101». Також телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Волинського ОУЛМГ: (0332) 72-00-54”, — повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
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Про це інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Волинське ОУЛМГ наголошує, що при найвищому 5-му класі пожежної небезпеки забороняють розводити вогонь у лісах, обмежують в’їзд до них транспорту. Також передбачають введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.
Лісівники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки.
“У випадку, якщо ви помітили будь-яке загоряння, телефонуйте «101». Також телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Волинського ОУЛМГ: (0332) 72-00-54”, — повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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