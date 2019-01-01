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Як волинянам отримати субсидії у новому опалювальному сезоні

Як волинянам отримати субсидії у новому опалювальному сезоні
Повідомили, як волиняни можуть отримати субсидії у новому опалювальному періоді, тобто від 1 жовтня цього року.

Про це йшлося у четвер, 29 серпня, під час наради в ОДА.

Директор департаменту соціального захисту Оксана Гобод розповіла, що із початком нового опалювального періоду передбачили нововведення щодо порядку надання субсидій. Виплату проводитимуть органи соціального захисту населення. Отримати субсидію можна через «Укрпошту», відділення «Ощадбанку» або іншу банківську установу.

«Ті, кому буде призначена безготівкова субсидія, отримуватимуть її на рахунки «Ощадбанку», який буде зараховувати призначення надавачам послуг», - повідомила вона.

Прогнозують, що від початку опалювального сезону субсидії отримуватимуть 125 тисяч домогосподарств.

Окрім того, як зазначила посадовиця, від жовтня пільги теж надаватимуть у грошовій формі. Їх отримають приблизно 100 тисяч волинян.

До слова, в опалювальний період у 2018-2019 роках субсидії отримували 102,4 тисячі волинських родин, що складає 30% від усіх домогосподарств області. У неопалювальний період цьогоріч субсидію отримують понад 64 тисячі осіб. Середній же розмір готівкової субсидії складає 3272 гривні.

Т.в.о. голови Волинської ОДА Олександр Киричук доручив провести роз’яснювальну роботу, забезпечити контроль та моніторинг стану надання субсидій, вжити заходи щодо ефективності роботи комісій щодо призначення субсидій.

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Теги: субсидії, виплати, Волинь
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