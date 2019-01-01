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Африканська чума свиней: в одному з районів Волині триває карантин

Африканська чума свиней: в одному з районів Волині триває карантин
На Волині через африканську чуму свиней триває карантин у Павлівському мисливському господарстві, що в Іваничівському районі.

Про це йшлося у четвер, 29 серпня, під час наради в ОДА.

Начальник ГУ Держпродспоживслужби Богдан Лозинський розповів, що із початку 2019 року на території України зафіксували 43 випадки захворювання на африканську чуму свиней. В області протягом 2016-2019 років зареєстрували 8 випадків АЧС: захворіли 5 свійських тварин та 3 дикі.

За словами посадовця, цьогоріч на Волині виявили два неблагополучні пункти – Горинське лісництво та Павлівське мисливське господарство Іваничівського району. У Горинському лісництві ситуація стабілізувалася. Нині триває карантин у Павлівському господарстві.

«Але це проблема не лише Волині чи України, а й світова. В Європі АЧС дійшла до Бельгії, в Азії захопила Китай», - наголосив Лозинський.

Варто зауважити, що в області через хворобу залишилося лише 20% диких кабанів.

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Теги: африканська чума свиней, Волинь
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