Африканська чума свиней: в одному з районів Волині триває карантин

На Волині через африканську чуму свиней триває карантин у Павлівському мисливському господарстві, що в Іваничівському районі.Про це йшлося у четвер, 29 серпня, під час наради в ОДА.Начальник ГУ Держпродспоживслужбирозповів, що із початку 2019 року на території України зафіксували 43 випадки захворювання на африканську чуму свиней. В області протягом 2016-2019 років зареєстрували 8 випадків АЧС: захворіли 5 свійських тварин та 3 дикі.За словами посадовця, цьогоріч на Волині виявили два неблагополучні пункти – Горинське лісництво та Павлівське мисливське господарство Іваничівського району. У Горинському лісництві ситуація стабілізувалася. Нині триває карантин у Павлівському господарстві.«Але це проблема не лише Волині чи України, а й світова. В Європі АЧС дійшла до Бельгії, в Азії захопила Китай», - наголосив Лозинський.Варто зауважити, що в області через хворобу залишилося лише 20% диких кабанів.