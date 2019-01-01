Африканська чума свиней: в одному з районів Волині триває карантин
Сьогодні, 10:42
На Волині через африканську чуму свиней триває карантин у Павлівському мисливському господарстві, що в Іваничівському районі.
Про це йшлося у четвер, 29 серпня, під час наради в ОДА.
Начальник ГУ Держпродспоживслужби Богдан Лозинський розповів, що із початку 2019 року на території України зафіксували 43 випадки захворювання на африканську чуму свиней. В області протягом 2016-2019 років зареєстрували 8 випадків АЧС: захворіли 5 свійських тварин та 3 дикі.
За словами посадовця, цьогоріч на Волині виявили два неблагополучні пункти – Горинське лісництво та Павлівське мисливське господарство Іваничівського району. У Горинському лісництві ситуація стабілізувалася. Нині триває карантин у Павлівському господарстві.
«Але це проблема не лише Волині чи України, а й світова. В Європі АЧС дійшла до Бельгії, в Азії захопила Китай», - наголосив Лозинський.
Варто зауважити, що в області через хворобу залишилося лише 20% диких кабанів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 29 серпня, під час наради в ОДА.
Начальник ГУ Держпродспоживслужби Богдан Лозинський розповів, що із початку 2019 року на території України зафіксували 43 випадки захворювання на африканську чуму свиней. В області протягом 2016-2019 років зареєстрували 8 випадків АЧС: захворіли 5 свійських тварин та 3 дикі.
За словами посадовця, цьогоріч на Волині виявили два неблагополучні пункти – Горинське лісництво та Павлівське мисливське господарство Іваничівського району. У Горинському лісництві ситуація стабілізувалася. Нині триває карантин у Павлівському господарстві.
«Але це проблема не лише Волині чи України, а й світова. В Європі АЧС дійшла до Бельгії, в Азії захопила Китай», - наголосив Лозинський.
Варто зауважити, що в області через хворобу залишилося лише 20% диких кабанів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною
Сьогодні, 11:03
5 років тому в Іловайському котлі загинуло 7 бійців роти «Світязь»: болючі спогади рідних. ВІДЕО
Сьогодні, 10:56
Африканська чума свиней: в одному з районів Волині триває карантин
Сьогодні, 10:42
Як волинянам отримати субсидії у новому опалювальному сезоні
Сьогодні, 10:24
Медіа