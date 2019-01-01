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Волинським шахтарям боргують зарплату

Волинським шахтарям боргують зарплату
Працівники ВП «Шахта №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля» не отримують своєчасно заробітну плату.

Про це повідомив голова вільної профспілки шахтарів Михайло Волинець на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За повідомленням голови первинки НПГУ підприємства Василя Гури, гірники отримали лише 70% заробітної плати за червень.

"Але не зважаючи на це копальня працює в звичному режимі, вугілля добувається. Шахтарі сподіваються, що новообраний парламент, Кабінет міністрів та Міністр енергетики та вугільної промисловості нарешті звернуть увагу на проблеми шахтарів, від котрих залежить енергетична безпека держави", - йдеться у дописі.

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Теги: шахта, Михайло Волинець
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