Волинським шахтарям боргують зарплату





Про це повідомив голова вільної профспілки шахтарів Михайло Волинець на своїй сторінці у соцмережі Facebook.



За повідомленням голови первинки НПГУ підприємства Василя Гури, гірники отримали лише 70% заробітної плати за червень.



"Але не зважаючи на це копальня працює в звичному режимі, вугілля добувається. Шахтарі сподіваються, що новообраний парламент, Кабінет міністрів та Міністр енергетики та вугільної промисловості нарешті звернуть увагу на проблеми шахтарів, від котрих залежить енергетична безпека держави", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники ВП «Шахта №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля» не отримують своєчасно заробітну плату.Про це повідомив голова вільної профспілки шахтарівна своїй сторінці у соцмережі Facebook.За повідомленням голови первинки НПГУ підприємства Василя Гури, гірники отримали лише 70% заробітної плати за червень."Але не зважаючи на це копальня працює в звичному режимі, вугілля добувається. Шахтарі сподіваються, що новообраний парламент, Кабінет міністрів та Міністр енергетики та вугільної промисловості нарешті звернуть увагу на проблеми шахтарів, від котрих залежить енергетична безпека держави", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію