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Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО

Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
У Луцьку 29 серпня з нагоди Дня пам’яті захисників України відбулася громадська панахида, хвилина мовчання та покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».

Участь у панахиді взяли керівники міста та області, духовенство та громадськість, - інформує пресслужба Луцької міської ради.

Віднині День пам'яті захисників України відзначатиметься 29 серпня щороку, адже саме цього дня в Іловайському котлі загинуло найбільше українських захисників.

Впродовж цього дня в місті обмежили проведення розважальних заходів, а Державний Прапор України на будинках та спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій міста приспущено.

Довідково: 29 серпня 2019 року – п’ята річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області. Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.

Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО












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Теги: вшанування, Луцьк, захисники
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