Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
Сьогодні, 13:47
У Луцьку 29 серпня з нагоди Дня пам’яті захисників України відбулася громадська панахида, хвилина мовчання та покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».
Участь у панахиді взяли керівники міста та області, духовенство та громадськість, - інформує пресслужба Луцької міської ради.
Віднині День пам'яті захисників України відзначатиметься 29 серпня щороку, адже саме цього дня в Іловайському котлі загинуло найбільше українських захисників.
Впродовж цього дня в місті обмежили проведення розважальних заходів, а Державний Прапор України на будинках та спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій міста приспущено.
Довідково: 29 серпня 2019 року – п’ята річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області. Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.
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Участь у панахиді взяли керівники міста та області, духовенство та громадськість, - інформує пресслужба Луцької міської ради.
Віднині День пам'яті захисників України відзначатиметься 29 серпня щороку, адже саме цього дня в Іловайському котлі загинуло найбільше українських захисників.
Впродовж цього дня в місті обмежили проведення розважальних заходів, а Державний Прапор України на будинках та спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій міста приспущено.
Довідково: 29 серпня 2019 року – п’ята річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області. Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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