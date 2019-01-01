У Луцьку агресивний собака нападає на людей. ФОТО





Про це пише Анастасія Алексюк на сайті



«Хочемо повідомити, що за адресою вул. Гордіюк 4, у дворі, на постійній основі живе зграя бродячих собак», – йдеться у повідомленні.



Лучанка зазначила, що один собака із тієї зграї веде себе вкрай агресивно, а також кидається на людей та кусає їх.



«Відзначимо, що наш двір є досить великим, у ньому гуляє велика кількість дітей. Вважаємо, що це становить загрозу нашому та мешканців прилеглих будинків життю та здоров'ю», – пише Анастасія Алексюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Гордіюк скаржаться на агресивного собаку, який кусає людей.Про це пишена сайті Відкрите місто «Хочемо повідомити, що за адресою вул. Гордіюк 4, у дворі, на постійній основі живе зграя бродячих собак», – йдеться у повідомленні.Лучанка зазначила, що один собака із тієї зграї веде себе вкрай агресивно, а також кидається на людей та кусає їх.«Відзначимо, що наш двір є досить великим, у ньому гуляє велика кількість дітей. Вважаємо, що це становить загрозу нашому та мешканців прилеглих будинків життю та здоров'ю», – пише Анастасія Алексюк.

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