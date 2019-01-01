У Луцьку агресивний собака нападає на людей. ФОТО
Сьогодні, 15:54
У Луцьку на вулиці Гордіюк скаржаться на агресивного собаку, який кусає людей.
Про це пише Анастасія Алексюк на сайті Відкрите місто.
«Хочемо повідомити, що за адресою вул. Гордіюк 4, у дворі, на постійній основі живе зграя бродячих собак», – йдеться у повідомленні.
Лучанка зазначила, що один собака із тієї зграї веде себе вкрай агресивно, а також кидається на людей та кусає їх.
«Відзначимо, що наш двір є досить великим, у ньому гуляє велика кількість дітей. Вважаємо, що це становить загрозу нашому та мешканців прилеглих будинків життю та здоров'ю», – пише Анастасія Алексюк.
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Про це пише Анастасія Алексюк на сайті Відкрите місто.
«Хочемо повідомити, що за адресою вул. Гордіюк 4, у дворі, на постійній основі живе зграя бродячих собак», – йдеться у повідомленні.
Лучанка зазначила, що один собака із тієї зграї веде себе вкрай агресивно, а також кидається на людей та кусає їх.
«Відзначимо, що наш двір є досить великим, у ньому гуляє велика кількість дітей. Вважаємо, що це становить загрозу нашому та мешканців прилеглих будинків життю та здоров'ю», – пише Анастасія Алексюк.
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