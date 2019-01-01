На Волинь суне гроза





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Так, за прогнозами сипотиків, по області сьогодні, 30 серпня, пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.



"Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 26-31º", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 30 серпня прогнозують дощі, місцями грози.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Так, за прогнозами сипотиків, по області сьогодні, 30 серпня, пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза."Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 26-31º", - йдеться у повідомлені.

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