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На Волинь суне гроза

На Волинь суне гроза
На Волині 30 серпня прогнозують дощі, місцями грози.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Так, за прогнозами сипотиків, по області сьогодні, 30 серпня, пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

"Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 26-31º", - йдеться у повідомлені.

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Теги: гроза, погода
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