На Волинь суне гроза
Сьогодні, 11:00
На Волині 30 серпня прогнозують дощі, місцями грози.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, за прогнозами сипотиків, по області сьогодні, 30 серпня, пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
"Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 26-31º", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, за прогнозами сипотиків, по області сьогодні, 30 серпня, пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
"Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 26-31º", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Купи собі барометр і нікому не вір
Останні новини
Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі
Сьогодні, 11:29
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:08
На Волинь суне гроза
Сьогодні, 11:00
Куди піти на вихідні у Луцьку: 30 серпня – 1 вересня
Сьогодні, 11:00
Директор волинської пилорами «відмазався» від незанної риболовлі
Сьогодні, 10:37
Медіа