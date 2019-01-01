Двічі приїздила «швидка», а люди проходили повз: у Луцьку безхатченко пролежав у кущах 5 днів
Сьогодні, 16:20
Місцевий безхатько Сергій на прізвисько Чача пролежав у кущах, на вулиці Декабристів, п’ять днів. Весь цей час лучани, які живуть у дворі, проходили повз. Швидку викликали небайдужі.
У сюжеті 12 каналу люди розповіли, що Чача – відомий гість у їхньому дворі.
Безхатько підпрацьовує у сусідньому дворі прибиральником, збирає пластик і макулатуру.
Лучанину Анатолію про чоловіка в кущах повідомили мешканці двору. Тож він вирішив переконатись чи дійсно все так. Приїхавши, одразу викликав швидку допомогу.
«Місцеві розповіли, що його десь дуже побили у неділю, боліло в районі грудної клітки і він не міг рухатися», – каже Анатолій.
Медики ж від коментарів відмовляються.
За словами людей, за ці п’ять днів лікарі приїжджають вже вдруге. Адже перший екіпаж побачивши безпорадного безхатька розвели руками. Зараз чоловіка повезли на обстеження у Луцьку міську клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У сюжеті 12 каналу люди розповіли, що Чача – відомий гість у їхньому дворі.
Безхатько підпрацьовує у сусідньому дворі прибиральником, збирає пластик і макулатуру.
Лучанину Анатолію про чоловіка в кущах повідомили мешканці двору. Тож він вирішив переконатись чи дійсно все так. Приїхавши, одразу викликав швидку допомогу.
«Місцеві розповіли, що його десь дуже побили у неділю, боліло в районі грудної клітки і він не міг рухатися», – каже Анатолій.
Медики ж від коментарів відмовляються.
За словами людей, за ці п’ять днів лікарі приїжджають вже вдруге. Адже перший екіпаж побачивши безпорадного безхатька розвели руками. Зараз чоловіка повезли на обстеження у Луцьку міську клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Двічі приїздила «швидка», а люди проходили повз: у Луцьку безхатченко пролежав у кущах 5 днів
Сьогодні, 16:20
Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями
Сьогодні, 16:06
Медіа