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Двічі приїздила «швидка», а люди проходили повз: у Луцьку безхатченко пролежав у кущах 5 днів

Двічі приїздила «швидка», а люди проходили повз: у Луцьку безхатченко пролежав у кущах 5 днів
Місцевий безхатько Сергій на прізвисько Чача пролежав у кущах, на вулиці Декабристів, п’ять днів. Весь цей час лучани, які живуть у дворі, проходили повз. Швидку викликали небайдужі.

У сюжеті 12 каналу люди розповіли, що Чача – відомий гість у їхньому дворі.

Безхатько підпрацьовує у сусідньому дворі прибиральником, збирає пластик і макулатуру.

Лучанину Анатолію про чоловіка в кущах повідомили мешканці двору. Тож він вирішив переконатись чи дійсно все так. Приїхавши, одразу викликав швидку допомогу.

«Місцеві розповіли, що його десь дуже побили у неділю, боліло в районі грудної клітки і він не міг рухатися», – каже Анатолій.

Медики ж від коментарів відмовляються.

За словами людей, за ці п’ять днів лікарі приїжджають вже вдруге. Адже перший екіпаж побачивши безпорадного безхатька розвели руками. Зараз чоловіка повезли на обстеження у Луцьку міську клінічну лікарню.


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Теги: Луцьк, безхатченко, пролежав у кущах 5 днів
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