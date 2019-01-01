Двічі приїздила «швидка», а люди проходили повз: у Луцьку безхатченко пролежав у кущах 5 днів

Сергій на прізвисько Чача пролежав у кущах, на вулиці Декабристів, п’ять днів. Весь цей час лучани, які живуть у дворі, проходили повз. Швидку викликали небайдужі.



У сюжеті



Безхатько підпрацьовує у сусідньому дворі прибиральником, збирає пластик і макулатуру.



Лучанину Анатолію про чоловіка в кущах повідомили мешканці двору. Тож він вирішив переконатись чи дійсно все так. Приїхавши, одразу викликав швидку допомогу.



«Місцеві розповіли, що його десь дуже побили у неділю, боліло в районі грудної клітки і він не міг рухатися», – каже Анатолій.



Медики ж від коментарів відмовляються.



За словами людей, за ці п’ять днів лікарі приїжджають вже вдруге. Адже перший екіпаж побачивши безпорадного безхатька розвели руками. Зараз чоловіка повезли на обстеження у Луцьку міську клінічну лікарню.





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