Луцьке кафе «Базилік», де отруїлися люди, відновило роботу





Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.



Нагадаємо, що



Тимчасовий виконувач повноважень голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Киричук заявив, що у кафе «Базилік» у Луцьку, де нещодавно масово потруїлися люди,



"З приємністю повідомляємо про відкриття нашого закладу на Кравчука після епідемічного розслудування яке проводилось із 16 серпня! За час, що минув, ми дуже багато зробили для, власне, встановлення усіх обставин та причин, виявлення можливих інших загроз, переглянули внутрішні процедури якості, повноваження кожного члену персоналу.... І метою усієї цієї роботи залишалось та є пріоритетним єдине - якість і безпечність послуг своїм гостям", - повідомили у закладі.



У кафе запевняють, що переглянули роботу із постачальниками сировини, встановили нові контакти із лабораторіями якості, спеціалістами з харчових технологій, лікарями.



"Звичайно, цей випадок змусив нас змобілізуватись на виконання значного обсягу роботи та запровадження нових процедур і процесів. Показав недоліки організаційної структури. Проте ми вдячні кожному члену нашого персоналу за таку консолідацію навколо розв"язання складної ситуації. Звісно, що робота із удосконалення процесів триватиме і поки рано ставити крапку. Робота над висновками триває і найближчим часом буде проведений аудит усієї нашої мережі", - додали у "Базиліку".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьке кафе "Базилік" після інциденту з отруєнням відвідувачів відновило роботу.Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.Нагадаємо, що у Луцьку у кафе «Базилік» на вулиці Кравчука, 11а отруїлися люди. Так, за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулось 8 осіб, з них - 3 дітей. Інцидент трапився 15-16 серпня.Тимчасовий виконувач повноважень голови Волинської обласної державної адміністраціїзаявив, що у кафе «Базилік» у Луцьку, де нещодавно масово потруїлися люди, є кишкова паличка. "З приємністю повідомляємо про відкриття нашого закладу на Кравчука після епідемічного розслудування яке проводилось із 16 серпня! За час, що минув, ми дуже багато зробили для, власне, встановлення усіх обставин та причин, виявлення можливих інших загроз, переглянули внутрішні процедури якості, повноваження кожного члену персоналу.... І метою усієї цієї роботи залишалось та є пріоритетним єдине - якість і безпечність послуг своїм гостям", - повідомили у закладі.У кафе запевняють, що переглянули роботу із постачальниками сировини, встановили нові контакти із лабораторіями якості, спеціалістами з харчових технологій, лікарями."Звичайно, цей випадок змусив нас змобілізуватись на виконання значного обсягу роботи та запровадження нових процедур і процесів. Показав недоліки організаційної структури. Проте ми вдячні кожному члену нашого персоналу за таку консолідацію навколо розв"язання складної ситуації. Звісно, що робота із удосконалення процесів триватиме і поки рано ставити крапку. Робота над висновками триває і найближчим часом буде проведений аудит усієї нашої мережі", - додали у "Базиліку".

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