вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через грозу на Волині зникало світло у населених пунктах декількох районів. ОНОВЛЕНО

Через грозу на Волині зникало світло у населених пунктах декількох районів. ОНОВЛЕНО
У деякількох районах на Волині через грозу пропадало світла.

Про це повідомили у Волиньобленерго.

Так, аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість вимкнень електроенергії у Ківерцівському, Луцькому та Рожищенському районах.

За інформацією пресслужби, постачання електроенергії відновили відразу після грози.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: без світла, декілька районів, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Храм поблизу Луцька отримав чудотворну ікону 18 століття. ФОТО
Сьогодні, 18:42
«Бюджет участі»: лучан запрошують долучитись до розвитку рідного міста
Сьогодні, 18:20
Через грозу на Волині зникало світло у населених пунктах декількох районів. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 18:04
У Дрогобичі поховали шістьох загиблих під час обвалу будинку
Сьогодні, 17:58
Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 31 серпня і 1 вересня. Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 31 серпня і 1 вересня.
Сьогодні, 20:00
Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні
Сьогодні, 17:31
На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки
Сьогодні, 17:30
Волинська прикордонниця підробила документи та взяла хабар у росіянки Волинська прикордонниця підробила документи та взяла хабар у росіянки
Сьогодні, 16:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 31 серпня і 1 вересня.
Сьогодні, 20:00
 0
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 19:37
 0
«У вишивці я знайшла розраду», – тяжкохвора волинянка
Сьогодні, 19:22
 0
На кордоні з Польщею запровадять електронні черги
Сьогодні, 19:02
 0
Храм поблизу Луцька отримав чудотворну ікону 18 століття. ФОТО
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿