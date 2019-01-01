Через грозу на Волині зникало світло у населених пунктах декількох районів. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 18:04
У деякількох районах на Волині через грозу пропадало світла.
Про це повідомили у Волиньобленерго.
Так, аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість вимкнень електроенергії у Ківерцівському, Луцькому та Рожищенському районах.
За інформацією пресслужби, постачання електроенергії відновили відразу після грози.
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Про це повідомили у Волиньобленерго.
Так, аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість вимкнень електроенергії у Ківерцівському, Луцькому та Рожищенському районах.
За інформацією пресслужби, постачання електроенергії відновили відразу після грози.
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