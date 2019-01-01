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Вулиці Нововолинська затопило. ФОТО. ВІДЕО

Вулиці Нововолинська затопило. ФОТО. ВІДЕО
30-го серпня в Нововолинську під час зливи затопило вулиці Зелена, Героїв АТО та Нововолинська. Така ситуація тут буває після рясних опадів. Дощ вкотре показав, що проблема зі зливовою системою у місті не вирішується.

Водостічні канали забруднюються, вода не встигає стікати.

Інтернет-виданню “БУГ” надіслали фото та відео з вулиці Зеленої очевидці. Розповіли, що на допомогу до підтопленої місцевості приїздили рятувальники.


Світлинами затоплених вулиць Нововолинська поділилися також користувачі групи фейсбук Нововолинськ інфо.

Повно води і біля міського центрального ринку на вулиці Героїв АТО, куди виходить вулиця Зелена.

Вулиці Нововолинська затопило. ФОТО. ВІДЕО
Вулиці Нововолинська затопило. ФОТО. ВІДЕО


Як і зазвичай, після зливи на Венецію перетворилася вулиця Нововолинська:

Вулиці Нововолинська затопило. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Нововолинськ, потоп, гроза, вода, вулиці
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