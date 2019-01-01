Вулиці Нововолинська затопило. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:55
30-го серпня в Нововолинську під час зливи затопило вулиці Зелена, Героїв АТО та Нововолинська. Така ситуація тут буває після рясних опадів. Дощ вкотре показав, що проблема зі зливовою системою у місті не вирішується.
Водостічні канали забруднюються, вода не встигає стікати.
Інтернет-виданню “БУГ” надіслали фото та відео з вулиці Зеленої очевидці. Розповіли, що на допомогу до підтопленої місцевості приїздили рятувальники.
Світлинами затоплених вулиць Нововолинська поділилися також користувачі групи фейсбук Нововолинськ інфо.
Повно води і біля міського центрального ринку на вулиці Героїв АТО, куди виходить вулиця Зелена.
Як і зазвичай, після зливи на Венецію перетворилася вулиця Нововолинська:
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Водостічні канали забруднюються, вода не встигає стікати.
Інтернет-виданню “БУГ” надіслали фото та відео з вулиці Зеленої очевидці. Розповіли, що на допомогу до підтопленої місцевості приїздили рятувальники.
Світлинами затоплених вулиць Нововолинська поділилися також користувачі групи фейсбук Нововолинськ інфо.
Повно води і біля міського центрального ринку на вулиці Героїв АТО, куди виходить вулиця Зелена.
Як і зазвичай, після зливи на Венецію перетворилася вулиця Нововолинська:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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