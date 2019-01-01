На Волині затримали двох злочинців, які перебували в розшуку
Сьогодні, 11:32
Волинські поліцейські встановили двох чоловіків, які перебували в розшуку.
Про це інформує Іваничівське відділення поліції у facebook.
Так, 28 серпня правоохоронці встановили місцеперебування уродження Донецької області, який розшукувався за вчинення пограбування скоєного в Хмельницькій області.
Чоловіка затримали на підставі ухвали суду в порядку кримінального судочинства та передали правоохоронцям Хмельниччини.
Також 28 серпня поліцейські встановили місцеперебування чоловіка, якого розшукували за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 408 Кримінального кодексу України (дизертирство).
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Про це інформує Іваничівське відділення поліції у facebook.
Так, 28 серпня правоохоронці встановили місцеперебування уродження Донецької області, який розшукувався за вчинення пограбування скоєного в Хмельницькій області.
Чоловіка затримали на підставі ухвали суду в порядку кримінального судочинства та передали правоохоронцям Хмельниччини.
Також 28 серпня поліцейські встановили місцеперебування чоловіка, якого розшукували за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 408 Кримінального кодексу України (дизертирство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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