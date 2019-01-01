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На Волині затримали двох злочинців, які перебували в розшуку

На Волині затримали двох злочинців, які перебували в розшуку
Волинські поліцейські встановили двох чоловіків, які перебували в розшуку.

Про це інформує Іваничівське відділення поліції у facebook.

Так, 28 серпня правоохоронці встановили місцеперебування уродження Донецької області, який розшукувався за вчинення пограбування скоєного в Хмельницькій області.

Чоловіка затримали на підставі ухвали суду в порядку кримінального судочинства та передали правоохоронцям Хмельниччини.

Також 28 серпня поліцейські встановили місцеперебування чоловіка, якого розшукували за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 408 Кримінального кодексу України (дизертирство).

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Теги: злочинці, Волинь
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