На Волині затримали двох злочинців, які перебували в розшуку





Про це інформує Іваничівське відділення поліції у facebook.



Так, 28 серпня правоохоронці встановили місцеперебування уродження Донецької області, який розшукувався за вчинення пограбування скоєного в Хмельницькій області.



Чоловіка затримали на підставі ухвали суду в порядку кримінального судочинства та передали правоохоронцям Хмельниччини.



Також 28 серпня поліцейські встановили місцеперебування чоловіка, якого розшукували за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 408 Кримінального кодексу України (дизертирство).



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