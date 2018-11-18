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«Може, хоч так побачать»: ями на розбитій дорозі волиняни засадили квітами. ФОТО

«Може, хоч так побачать»: ями на розбитій дорозі волиняни засадили квітами. ФОТО
Мешканці селищ Турійськ та Луків засадили квітами вибоїни та ями на дорозі між населеними пунктами. Люди сподіваються, що хоча б так привернуть увагу "дорожників" та представників влади до зруйнований автошляхів.

До редакції Інформаційного агентства ВолиньPost люди надіслали світлини, на яких видно, що дорогу не ремонтували уже тривалий час, а у ямах можна впевнено садити квіти.

"Дорога знаходиться у жахливому стані, декілька років там майже не проводяться ремонти, їздити по ній - одне "задоволення", - розповіли місцеві мешканці.

Люди повідомили, що з питанням ремонту дорожнього покриття звертались до Волинської служби автомобільних доріг і це навіть дало певний результат - ремонт таки зробили, проте ямковий і лише на клаптику дороги.

"Два місяці тому звертались на урядову гарячу лінію та у Волинську службу доріг. Нам дали відповідь, що ремонт найближчим часом планується.

На даний момент зробили ямковий ремонт приблизно 4-5 км, залишилось ще 20 км...

Знову звертаємось у службу доріг, а там відповідь: фінансування закінчилось на цей рік.

Мовляв, можливо наступного року виділять більше грошей, тоді можна буде зробити більше. А таких клаптиків там багато, кожного разу їдеш і "радуєшся", що наші податки йдуть по призначенню".

Відтак, люди вирішили оригінально нагадати про необхідність ремонту дорожнього покриття автошляхів.

«Може, хоч так побачать»: ями на розбитій дорозі волиняни засадили квітами. ФОТО
«Може, хоч так побачать»: ями на розбитій дорозі волиняни засадили квітами. ФОТО
«Може, хоч так побачать»: ями на розбитій дорозі волиняни засадили квітами. ФОТО
«Може, хоч так побачать»: ями на розбитій дорозі волиняни засадили квітами. ФОТО



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Теги: дорога, ремонт, Турійськ, Луків, квіти
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