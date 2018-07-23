На узбережжі волинського озера – гори сміття. ФОТО





Про це у редакцію



Смітники переповнені, гори пластику та целофану розкидані на узбережжі озера.



«Рекреаційний пункт «Приозерний» був створений два роки тому на березі озера Святе. Здавалося б хороша справа: відпочиваючі мають змогу культурно організувати свій відпочинок. Тут тобі і бесідки, і столики, й дитячий майданчик. Але усі «благії справи» чомусь у нас перетворюються на суцільний безлад – гори сміття, пластику, пляшок. Вбиральня відразу за парканчиком, бо ж «випивохам» не під силу пройтись пару метрів до встановленого для цього місця», – обурюється жінка.



Нагадаємо, озеро Святе (Дружби) називають «Блакитною лагуною» Ратнівщини,



За словами ратнівчанки, встановлення рекреаційного пункту спричинило поширення сміття на березі озера й забрудення самого озера: вітер та собаки роблять свою справу.



Зазначимо, навесні небайдужі прибрали територію біля озера Святе. Пропри всі старання небайдужих, ситуація не змінюється.



«У що ж ми перетворюєм перлину Поліського краю? Звичайно, можна багато говорити про культуру поведінки самих туристів, шукати винних серед місцевого населення, приїжджих, лісівників, влади саме вони й організували так званий «рекреаційний пункт». У нас же «поки грім не вдарить», – зазначає ратнівчанка.



Зокрема, стурбована мешканка району звертає увагу на те, чи задумується хтось про поширення інфекційних хвороб кишечної палички, сальмонельозу, забруднення озера, яке, до слова, відноситься до гідрологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рекреаційному пункті «Приозерний», що розташований поблизу озера Святе (околиця села Тур), тьма сміття, яке не прибирають.Про це у редакцію Район.Ратне написала стурбована ратнівчанка.Смітники переповнені, гори пластику та целофану розкидані на узбережжі озера.«Рекреаційний пункт «Приозерний» був створений два роки тому на березі озера Святе. Здавалося б хороша справа: відпочиваючі мають змогу культурно організувати свій відпочинок. Тут тобі і бесідки, і столики, й дитячий майданчик. Але усі «благії справи» чомусь у нас перетворюються на суцільний безлад – гори сміття, пластику, пляшок. Вбиральня відразу за парканчиком, бо ж «випивохам» не під силу пройтись пару метрів до встановленого для цього місця», – обурюється жінка.Нагадаємо, озеро Святе (Дружби) називають «Блакитною лагуною» Ратнівщини,За словами ратнівчанки, встановлення рекреаційного пункту спричинило поширення сміття на березі озера й забрудення самого озера: вітер та собаки роблять свою справу.Зазначимо, навесні небайдужі прибрали територію біля озера Святе. Пропри всі старання небайдужих, ситуація не змінюється.«У що ж ми перетворюєм перлину Поліського краю? Звичайно, можна багато говорити про культуру поведінки самих туристів, шукати винних серед місцевого населення, приїжджих, лісівників, влади саме вони й організували так званий «рекреаційний пункт». У нас же «поки грім не вдарить», – зазначає ратнівчанка.Зокрема, стурбована мешканка району звертає увагу на те, чи задумується хтось про поширення інфекційних хвороб кишечної палички, сальмонельозу, забруднення озера, яке, до слова, відноситься до гідрологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення.

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