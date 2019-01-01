У Луцьку хочуть зробити ще один сквер

У Луцьку зеленій зоні хочуть надати статус скверу.Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.Йдеться про зелену зону на вулиці Прогресу (між будинками №1, №4, №7, №8). Статус скверу цій ділянці хочуть надати задля збереження та утримання у належному та впорядкованому стані зелених насаджень у місті, задоволення потреб мешканців прилеглих будинків у короткочасному відпочинку на свіжому повітрі, у комфортних умовах серед зелених насаджень.«Надання зеленій зоні статусу скверу забезпечить її збереження від забудови, використання не за цільовим призначенням, утримання в належному естетичному стані», - зазначено в документі.