У Луцьку хочуть зробити ще один сквер
Сьогодні, 19:24
У Луцьку зеленій зоні хочуть надати статус скверу.
Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.
Йдеться про зелену зону на вулиці Прогресу (між будинками №1, №4, №7, №8). Статус скверу цій ділянці хочуть надати задля збереження та утримання у належному та впорядкованому стані зелених насаджень у місті, задоволення потреб мешканців прилеглих будинків у короткочасному відпочинку на свіжому повітрі, у комфортних умовах серед зелених насаджень.
«Надання зеленій зоні статусу скверу забезпечить її збереження від забудови, використання не за цільовим призначенням, утримання в належному естетичному стані», - зазначено в документі.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.
Йдеться про зелену зону на вулиці Прогресу (між будинками №1, №4, №7, №8). Статус скверу цій ділянці хочуть надати задля збереження та утримання у належному та впорядкованому стані зелених насаджень у місті, задоволення потреб мешканців прилеглих будинків у короткочасному відпочинку на свіжому повітрі, у комфортних умовах серед зелених насаджень.
«Надання зеленій зоні статусу скверу забезпечить її збереження від забудови, використання не за цільовим призначенням, утримання в належному естетичному стані», - зазначено в документі.
Головне фото - ілюстративне.
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