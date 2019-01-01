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У Луцьку хочуть звести багатоповерхівку

У Луцьку хочуть звести багатоповерхівку
У Луцьку планують звести багатоквартирний будинок на Гущанській, 10.

Про це йдеться у відповідному проекті рішення.

Так, у Луцьку міську раду звернувся мешканець міста з приводу надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Гордіюк, Гущанської та Єршова. Чоловік хоче змінити цільове призначення земельної ділянки, яка знаходиться на вулиці Гущанська, 10.

У документі йдеться про те, що земельну ділянку хочуть віддати під будівництво багатоквартирного житлового будинку з подальшим врахуванням при внесенні до генерального плану міста.

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Теги: будівництво, Луцьк
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