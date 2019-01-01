У Луцьку хочуть звести багатоповерхівку
Сьогодні, 15:01
У Луцьку планують звести багатоквартирний будинок на Гущанській, 10.
Про це йдеться у відповідному проекті рішення.
Так, у Луцьку міську раду звернувся мешканець міста з приводу надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Гордіюк, Гущанської та Єршова. Чоловік хоче змінити цільове призначення земельної ділянки, яка знаходиться на вулиці Гущанська, 10.
У документі йдеться про те, що земельну ділянку хочуть віддати під будівництво багатоквартирного житлового будинку з подальшим врахуванням при внесенні до генерального плану міста.
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Про це йдеться у відповідному проекті рішення.
Так, у Луцьку міську раду звернувся мешканець міста з приводу надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Гордіюк, Гущанської та Єршова. Чоловік хоче змінити цільове призначення земельної ділянки, яка знаходиться на вулиці Гущанська, 10.
У документі йдеться про те, що земельну ділянку хочуть віддати під будівництво багатоквартирного житлового будинку з подальшим врахуванням при внесенні до генерального плану міста.
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