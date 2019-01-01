У Луцьку хочуть звести багатоповерхівку





Про це йдеться у відповідному проекті рішення.



Так, у Луцьку міську раду звернувся мешканець міста з приводу надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Гордіюк, Гущанської та Єршова. Чоловік хоче змінити цільове призначення земельної ділянки, яка знаходиться на вулиці Гущанська, 10.



У документі йдеться про те, що земельну ділянку хочуть віддати під будівництво багатоквартирного житлового будинку з подальшим врахуванням при внесенні до генерального плану міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують звести багатоквартирний будинок на Гущанській, 10.Про це йдеться у відповідному проекті рішення.Так, у Луцьку міську раду звернувся мешканець міста з приводу надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Гордіюк, Гущанської та Єршова. Чоловік хоче змінити цільове призначення земельної ділянки, яка знаходиться на вулиці Гущанська, 10.У документі йдеться про те, що земельну ділянку хочуть віддати під будівництво багатоквартирного житлового будинку з подальшим врахуванням при внесенні до генерального плану міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію