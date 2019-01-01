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Як відпочивали лучани 40 років тому. РЕТРОФОТО

Як відпочивали лучани 40 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як проводили дозвілля мешканці Луцька у 80-их роках.

Світлинами поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

Серед розваг - сплави, засмагання, катання на атракціонах і релакс біля фонтанів.

"Літній Луцьк та лучани 1980-ті роки. Дуже позитивні та яскраві фото. Залишилось кілька теплих днів, відпочиньте, хто не вспів", - йдеться у підписі до знімків.
Як відпочивали лучани 40 років тому. РЕТРОФОТО
Як відпочивали лучани 40 років тому. РЕТРОФОТО
Як відпочивали лучани 40 років тому. РЕТРОФОТО
Як відпочивали лучани 40 років тому. РЕТРОФОТО


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Теги: дозвілля, розваги, Луцьк, ретрофото
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