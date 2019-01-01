Як відпочивали лучани 40 років тому. РЕТРОФОТО





Світлинами поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



Серед розваг - сплави, засмагання, катання на атракціонах і релакс біля фонтанів.



"Літній Луцьк та лучани 1980-ті роки. Дуже позитивні та яскраві фото. Залишилось кілька теплих днів, відпочиньте, хто не вспів", - йдеться у підписі до знімків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як проводили дозвілля мешканці Луцька у 80-их роках.Світлинами поділилася дослідницяСеред розваг - сплави, засмагання, катання на атракціонах і релакс біля фонтанів."Літній Луцьк та лучани 1980-ті роки. Дуже позитивні та яскраві фото. Залишилось кілька теплих днів, відпочиньте, хто не вспів", - йдеться у підписі до знімків.

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