Як відпочивали лучани 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:51
Показали, як проводили дозвілля мешканці Луцька у 80-их роках.
Світлинами поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Серед розваг - сплави, засмагання, катання на атракціонах і релакс біля фонтанів.
"Літній Луцьк та лучани 1980-ті роки. Дуже позитивні та яскраві фото. Залишилось кілька теплих днів, відпочиньте, хто не вспів", - йдеться у підписі до знімків.
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Світлинами поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Серед розваг - сплави, засмагання, катання на атракціонах і релакс біля фонтанів.
"Літній Луцьк та лучани 1980-ті роки. Дуже позитивні та яскраві фото. Залишилось кілька теплих днів, відпочиньте, хто не вспів", - йдеться у підписі до знімків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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