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На Волині лісівники прибрали місце відпочинку біля озера, яке закидали сміттям

На Волині лісівники прибрали місце відпочинку біля озера, яке закидали сміттям
Рекреаційний пункт «Приозерний», що поблизу озера Святе (околиця села Тур Ратівського району), знову готовий із комфортом приймати відвідувачів.

Про це інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства у Facebook.

Ще 31 серпня прибрали територію ратнівські лісівники – майстри лісу ДП «Ратнівське ЛМГ» та ДП СЛАП «Ратнеагроліс». Прибирали вже традиційно. Адже озеро Святе дуже популярне серед відпочивальників. Саме тому 3 роки тому тут збудували зону відпочинку працівники ДП СЛАП «Ратнеагроліс».

"І ніби справа вдалася на славу. Якби не отакі «але»… У теплу пору року – особливо щопонеділка – рекреаційний пункт засипаний сміттям!!! Так сталося і після цих вихідних із нагоди державного свята – адже сонячна погода скликала на озеро сотні відпочивальників. Очевидно, саме в цей час і були зроблені фото, які чи не найкраще відображають нашу поки-що далеко не європейську реальність", - йдеться в повідомленні.

І така проблема не лише зі сміттям, кажуть лісівники. «Нормальна практика» відпочивальників озера Святе – залишати поламані паркани, знищені альтанки, пошкоджені дитячі гойдалки, які навіть не раз крали.

Відтак, волинян закликають організовуватися та долучатися до прибирання зон відпочинку і відпочивати на природі культурно.
На Волині лісівники прибрали місце відпочинку біля озера, яке закидали сміттям
На Волині лісівники прибрали місце відпочинку біля озера, яке закидали сміттям
На Волині лісівники прибрали місце відпочинку біля озера, яке закидали сміттям


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Теги: відпочинок, озеро, Волинь
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