На Волині лісівники прибрали місце відпочинку біля озера, яке закидали сміттям





Про це інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства у Facebook.



Ще 31 серпня прибрали територію ратнівські лісівники – майстри лісу ДП «Ратнівське ЛМГ» та ДП СЛАП «Ратнеагроліс». Прибирали вже традиційно. Адже озеро Святе дуже популярне серед відпочивальників. Саме тому 3 роки тому тут збудували зону відпочинку працівники ДП СЛАП «Ратнеагроліс».



"І ніби справа вдалася на славу. Якби не отакі «але»… У теплу пору року – особливо щопонеділка –



І така проблема не лише зі сміттям, кажуть лісівники. «Нормальна практика» відпочивальників озера Святе – залишати поламані паркани, знищені альтанки, пошкоджені дитячі гойдалки, які навіть не раз крали.



Відтак, волинян закликають організовуватися та долучатися до прибирання зон відпочинку і відпочивати на природі культурно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рекреаційний пункт «Приозерний», що поблизу озера Святе (околиця села Тур Ратівського району), знову готовий із комфортом приймати відвідувачів.Про це інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства у Facebook.Ще 31 серпня прибрали територію ратнівські лісівники – майстри лісу ДП «Ратнівське ЛМГ» та ДП СЛАП «Ратнеагроліс». Прибирали вже традиційно. Адже озеро Святе дуже популярне серед відпочивальників. Саме тому 3 роки тому тут збудували зону відпочинку працівники ДП СЛАП «Ратнеагроліс»."І ніби справа вдалася на славу. Якби не отакі «але»… У теплу пору року – особливо щопонеділка – рекреаційний пункт засипаний сміттям !!! Так сталося і після цих вихідних із нагоди державного свята – адже сонячна погода скликала на озеро сотні відпочивальників. Очевидно, саме в цей час і були зроблені фото, які чи не найкраще відображають нашу поки-що далеко не європейську реальність", - йдеться в повідомленні.І така проблема не лише зі сміттям, кажуть лісівники. «Нормальна практика» відпочивальників озера Святе – залишати поламані паркани, знищені альтанки, пошкоджені дитячі гойдалки, які навіть не раз крали.Відтак, волинян закликають організовуватися та долучатися до прибирання зон відпочинку і відпочивати на природі культурно.

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