Волинське село 5 днів буде без газу





Про це йдеться на



З метою підготовки мереж для безперебійного газопостачання в опалювальний період працівники Ковельського відділення АТ «Волиньгаз» будуть проводити ремонтно-профілактичні роботи на газопроводах середнього тиску в зв’язку з чим буде тимчасово припинено газопостачання у селі Тростянка на вулицях Центральна і Нова з дев'ятої години 9 вересня до 16 години 13 вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тростянка відбудуться ремонтно-профілактичні роботи на газопроводах.Про це йдеться на сайті Рожищенської РДА.З метою підготовки мереж для безперебійного газопостачання в опалювальний період працівники Ковельського відділення АТ «Волиньгаз» будуть проводити ремонтно-профілактичні роботи на газопроводах середнього тиску в зв’язку з чим буде тимчасово припинено газопостачання у селі Тростянка на вулицях Центральна і Нова з дев'ятої години 9 вересня до 16 години 13 вересня.

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