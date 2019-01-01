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Волинське село 5 днів буде без газу

Волинське село 5 днів буде без газу
У селі Тростянка відбудуться ремонтно-профілактичні роботи на газопроводах.

Про це йдеться на сайті Рожищенської РДА.

З метою підготовки мереж для безперебійного газопостачання в опалювальний період працівники Ковельського відділення АТ «Волиньгаз» будуть проводити ремонтно-профілактичні роботи на газопроводах середнього тиску в зв’язку з чим буде тимчасово припинено газопостачання у селі Тростянка на вулицях Центральна і Нова з дев'ятої години 9 вересня до 16 години 13 вересня.


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Теги: Тростянка, газ, ремонт
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