Благодійність замість квітів: учні луцької школи передали до «СТОПРАКу» тисячу гривень

У луцькій школі №26 гроші, замість придбання квітів, передали до благодійного фонду «СТОПРАК».Про це повідомили на сторінці фонду допомоги онкохворим «СТОПРАК» у Facebook.Зателефонували з Луцької школи №26 і сказали, що хочуть передати на Фонд кошти, які зібрали 1-го вересня під час акції "Благодійність замість квітів», – зазначили у дописі.У пресслужбі подякували учням, батькам та класному керівникові2-з класу НВК №26 за допомогу. Зауважимо, що до благодійного фонду передали одну тисячу гривень.Бажаємо вам усім легкого навчального року! Проте, бачимо, що головного - доброті та щиросердності, ви своїх діток та учнів вже навчили! Дякуємо!» – йдеться у повідомленні.