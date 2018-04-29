Благодійність замість квітів: учні луцької школи передали до «СТОПРАКу» тисячу гривень
Сьогодні, 14:22
У луцькій школі №26 гроші, замість придбання квітів, передали до благодійного фонду «СТОПРАК».
Про це повідомили на сторінці фонду допомоги онкохворим «СТОПРАК» у Facebook.
Зателефонували з Луцької школи №26 і сказали, що хочуть передати на Фонд кошти, які зібрали 1-го вересня під час акції "Благодійність замість квітів», – зазначили у дописі.
У пресслужбі подякували учням, батькам та класному керівникові Романюк Аллі Іванівній 2-з класу НВК №26 за допомогу. Зауважимо, що до благодійного фонду передали одну тисячу гривень.
Бажаємо вам усім легкого навчального року! Проте, бачимо, що головного - доброті та щиросердності, ви своїх діток та учнів вже навчили! Дякуємо!» – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці фонду допомоги онкохворим «СТОПРАК» у Facebook.
Зателефонували з Луцької школи №26 і сказали, що хочуть передати на Фонд кошти, які зібрали 1-го вересня під час акції "Благодійність замість квітів», – зазначили у дописі.
У пресслужбі подякували учням, батькам та класному керівникові Романюк Аллі Іванівній 2-з класу НВК №26 за допомогу. Зауважимо, що до благодійного фонду передали одну тисячу гривень.
Бажаємо вам усім легкого навчального року! Проте, бачимо, що головного - доброті та щиросердності, ви своїх діток та учнів вже навчили! Дякуємо!» – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Благодійність замість квітів: учні луцької школи передали до «СТОПРАКу» тисячу гривень
Сьогодні, 14:22
Найдорожчий хлібний кошик: Волинь – у п'ятірці лідерів
Сьогодні, 14:10
Завтра в західних областях України – дощі з грозами
Сьогодні, 14:03
Медіа