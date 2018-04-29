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Благодійність замість квітів: учні луцької школи передали до «СТОПРАКу» тисячу гривень

Благодійність замість квітів: учні луцької школи передали до «СТОПРАКу» тисячу гривень
У луцькій школі №26 гроші, замість придбання квітів, передали до благодійного фонду «СТОПРАК».

Про це повідомили на сторінці фонду допомоги онкохворим «СТОПРАК» у Facebook.

Зателефонували з Луцької школи №26 і сказали, що хочуть передати на Фонд кошти, які зібрали 1-го вересня під час акції "Благодійність замість квітів», – зазначили у дописі.

У пресслужбі подякували учням, батькам та класному керівникові Романюк Аллі Іванівній 2-з класу НВК №26 за допомогу. Зауважимо, що до благодійного фонду передали одну тисячу гривень.

Бажаємо вам усім легкого навчального року! Проте, бачимо, що головного - доброті та щиросердності, ви своїх діток та учнів вже навчили! Дякуємо!» – йдеться у повідомленні.

Благодійність замість квітів: учні луцької школи передали до «СТОПРАКу» тисячу гривень

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Теги: фонд, Луцьк, СТОПРАК
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