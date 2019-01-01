У волинський військовий ліцей вступили 140 дівчат. ФОТО

2 вересня Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відзначив День знань.На спортивному майданчику вишикувались 400 першокурсників, 140 з яких – дівчата.Із початком навчального року ліцеїстів привітали начальник учбового закладу полковник, представники керівництва області, вчителі та батьки.Урочистості розпочалися з виносу прапору ліцею та спільного виконання Державного Гімну. Присутні вшанували пам’ять полеглих на Сході України, Героїв Небесної Сотні та покійного педагога. Квіти віднесли до пам’ятних знаків.Під час урочистостей низка вихованців закладу отримала дипломи та нагороди за призові місця в олімпіадах та спортивних змаганнях. Почесні грамоти від Волинської облради також вручили педагогам.До слова, вже третій рік ліцей входить у ТОП-200 кращих шкіл України. За ці роки учбовий заклад закінчили 2791 чоловік, а майже 60% продовжили навчання у вищих навчальних закладах сектору безпеки і оборони України.