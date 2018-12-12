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Показали, як атовець з Волині готується до «Ігор Нескорених». ВІДЕО

Показали, як атовець з Волині готується до «Ігор Нескорених». ВІДЕО
За два тижні, 14-го вересня, в Києві відбудеться національний етап «Ігор Нескорених».

Доброволець батальйону «Айдар» Руслан Кашаюк нині активно готується до змагань, розповіла Суспільному його наставниця – золота медалістка минулого року Майя Москвич.

Влітку 2014-го року Руслан Кашаюк добровольцем пішов на Схід. Служив у батальйоні «Айдар» до поранення. Комісували його в червні 2015-го. В зоні АТО, каже, був другим номером снайпера. Тому тут, у мирному Луцьку, його привабив цей вид спорту.

«Я зрозумів, що тут можу свій негатив вистріляти. Цих дві години я живу тільки тут і все відходить на другий план. Я багато говорив хлопцям: приходьте. Бо воно справді допомагає».

Руслан Кашаюк каже, що вперше у житті спортивний лук взяв у руки на початку цього літа, коли познайомився з Майєю Москвич. Тоді і зацікавився стрільбою. Нині, розповідає, тренується тричі на тиждень по 2 години: відпрацьовує техніку стрільби з луку.

Майя Москвич розповіла, що це єдина секція стрільби з луку в Луцьку. Ідею її створити озвучили цьогоріч в кінці квітня. Зорганізувати змогли за 3 місяці. Зі слів Майї інвентар дуже скромний. Мають 5 любительських луків. Є проблема із місцем тренування. Майданчик, де займаються луцькі лучники, для цього не пристосований. У довжину - 18 метрів замість необхідних 75-ти і необгороджений. В дощ на ньому займатися не можна. Тому нині шукають для тренувань приміщення.


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Теги: Руслан Кашаюк, Майя Москвич, Ігри Нескорених
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