Знайшли ще одного причетного до стрілянини на мийці у Луцьку

У Києві 31 серпня затримали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на Набережній у Луцьку.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області від 1 вересня 2019 року.Відомо, що чоловік переховувався він правоохоронців та перебував у розшуку.Піздозрюваному інкримінують дві статті: ч.4 ст. 296 КК України ("Хуліганство") та ч. 2 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство"). Згодом ці справи об'єднали в одну.Зауважимо, що слідчийнаполягав на застосуванні запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою, однак суддявирішив посадити підозрюваного під домашній арешт на два місяці (до 1 листопада 2019 року).Нагадаємо, стрілянина, у якій був один загиблий і поранені,. У стрілянині, зокрема,Двом обвинуваченим -. Натомість ще двом –та– замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.