Знайшли ще одного причетного до стрілянини на мийці у Луцьку
Сьогодні, 11:44
У Києві 31 серпня затримали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на Набережній у Луцьку.
Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області від 1 вересня 2019 року.
Відомо, що чоловік переховувався він правоохоронців та перебував у розшуку.
Піздозрюваному інкримінують дві статті: ч.4 ст. 296 КК України ("Хуліганство") та ч. 2 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство"). Згодом ці справи об'єднали в одну.
Зауважимо, що слідчий Хвесик В.С. наполягав на застосуванні запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою, однак суддя Артиш Я.Д. вирішив посадити підозрюваного під домашній арешт на два місяці (до 1 листопада 2019 року).
Нагадаємо, стрілянина, у якій був один загиблий і поранені, сталася у Луцьку 5 листопада минулого року. У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
Двом обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю. Натомість ще двом – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.
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Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області від 1 вересня 2019 року.
Відомо, що чоловік переховувався він правоохоронців та перебував у розшуку.
Піздозрюваному інкримінують дві статті: ч.4 ст. 296 КК України ("Хуліганство") та ч. 2 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство"). Згодом ці справи об'єднали в одну.
Зауважимо, що слідчий Хвесик В.С. наполягав на застосуванні запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою, однак суддя Артиш Я.Д. вирішив посадити підозрюваного під домашній арешт на два місяці (до 1 листопада 2019 року).
Нагадаємо, стрілянина, у якій був один загиблий і поранені, сталася у Луцьку 5 листопада минулого року. У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
Двом обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю. Натомість ще двом – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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