вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшли ще одного причетного до стрілянини на мийці у Луцьку

Знайшли ще одного причетного до стрілянини на мийці у Луцьку
У Києві 31 серпня затримали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на Набережній у Луцьку.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області від 1 вересня 2019 року.

Відомо, що чоловік переховувався він правоохоронців та перебував у розшуку.

Піздозрюваному інкримінують дві статті: ч.4 ст. 296 КК України ("Хуліганство") та ч. 2 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство"). Згодом ці справи об'єднали в одну.

Зауважимо, що слідчий Хвесик В.С. наполягав на застосуванні запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою, однак суддя Артиш Я.Д. вирішив посадити підозрюваного під домашній арешт на два місяці (до 1 листопада 2019 року).

Нагадаємо, стрілянина, у якій був один загиблий і поранені, сталася у Луцьку 5 листопада минулого року. У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.

Двом обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку дали два роки умовно, тобто випустили на волю. Натомість ще двом – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, підозрюваний, Луцьк, стрілянина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Попросив подзвонити і втік з телефоном: у Луцьку чоловік став жертвою шахрая
Сьогодні, 11:55
На Львівщині волинянин побив до смерті знайомого
Сьогодні, 11:51
Знайшли ще одного причетного до стрілянини на мийці у Луцьку
Сьогодні, 11:44
«Це неймовірно приємний подарунок»: компанія «Сталь-М» зробила сюрприз для лучан і рівнян*
Сьогодні, 11:38
У 19-річного лучанина знайшли пакет з наркотиками
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
Підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці запроторили в СІЗО Підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці запроторили в СІЗО
05 липень, 21:08
Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку
05 липень, 14:11
Суд заперечив, що випустив на волю 4 учасників стрілянини на автомийці у Луцьку Суд заперечив, що випустив на волю 4 учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
12 березень, 17:19
Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: двох підозрюваних відпустили додому Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: двох підозрюваних відпустили додому
01 лютий, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні скасували депутатську недоторканність
Сьогодні, 12:20
 0
У Любешеві закрили пляжний сезон
Сьогодні, 12:15
 0
Попросив подзвонити і втік з телефоном: у Луцьку чоловік став жертвою шахрая
Сьогодні, 11:55
 0
На Львівщині волинянин побив до смерті знайомого
Сьогодні, 11:51
 0
Знайшли ще одного причетного до стрілянини на мийці у Луцьку
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8
﻿