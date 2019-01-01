У кого Луцьк може купити нові тролейбуси за майже 6 мільйонів євро
Сьогодні, 17:40
У Луцьку 2 вересня відбулося відкриття тендерних пропозицій на закупівлю 30 нових тролейбусів.
Відтак, дві компанії запропонували свої варіанти, - йдеться на сайті Луцькради.
Згідно з протоколом розкриття, вартість пропозиції від Консорціуму ВАТ «Керуюча компанія холдингу «Белкоммунмаш» і ТОВ «БКМ – Україна» (Республіка Білорусь) становить 5 258 448 євро без ПДВ.
Другий учасник – дочірнє підприємство “Автоскладальний завод №1” Публічного акціонерного товариства Автомобільна компанія “Богдан Моторс” (Україна) подав пропозицію загальною вартістю 4 522 737,83 євро без ПДВ.
Варто зазначити, що тендер відбувається за процедурами Європейського інвестиційного банку. Наразі розпочали процес оцінки тендерних пропозицій конкурсантів на відповідність тендерній документації: технічним специфікаціям рухомого складу, вимогам до фінансового стану постачальника, тощо. Цей процес займе близько місяця.
Після погодження Європейським інвестиційним банком звіту про оцінку визначиться переможець.
Нагадаємо, проект «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька» є частиною спільного проекту уряду України та Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України».
Загальна вартість проекту для міста Луцька становить близько 5,8 млн євро, з яких кредитні кошти Європейського інвестиційного банку становлять понад 4,9 мільйони євро.
Проект складається з двох частин: придбання 30 тролейбусів та інфраструктурного компоненту, що передбачає будівництво тролейбусної контактної мережі на вулицях Окружній та Станіславського в Луцьку, деякі інші покращення тролейбусних ліній.
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Відтак, дві компанії запропонували свої варіанти, - йдеться на сайті Луцькради.
Згідно з протоколом розкриття, вартість пропозиції від Консорціуму ВАТ «Керуюча компанія холдингу «Белкоммунмаш» і ТОВ «БКМ – Україна» (Республіка Білорусь) становить 5 258 448 євро без ПДВ.
Другий учасник – дочірнє підприємство “Автоскладальний завод №1” Публічного акціонерного товариства Автомобільна компанія “Богдан Моторс” (Україна) подав пропозицію загальною вартістю 4 522 737,83 євро без ПДВ.
Варто зазначити, що тендер відбувається за процедурами Європейського інвестиційного банку. Наразі розпочали процес оцінки тендерних пропозицій конкурсантів на відповідність тендерній документації: технічним специфікаціям рухомого складу, вимогам до фінансового стану постачальника, тощо. Цей процес займе близько місяця.
Після погодження Європейським інвестиційним банком звіту про оцінку визначиться переможець.
Нагадаємо, проект «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька» є частиною спільного проекту уряду України та Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України».
Загальна вартість проекту для міста Луцька становить близько 5,8 млн євро, з яких кредитні кошти Європейського інвестиційного банку становлять понад 4,9 мільйони євро.
Проект складається з двох частин: придбання 30 тролейбусів та інфраструктурного компоненту, що передбачає будівництво тролейбусної контактної мережі на вулицях Окружній та Станіславського в Луцьку, деякі інші покращення тролейбусних ліній.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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