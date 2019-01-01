У кого Луцьк може купити нові тролейбуси за майже 6 мільйонів євро

У Луцьку 2 вересня відбулося відкриття тендерних пропозицій на закупівлю 30 нових тролейбусів.Відтак, дві компанії запропонували свої варіанти, - йдеться на сайті Луцькради.Згідно з протоколом розкриття, вартість пропозиції від Консорціуму ВАТ «Керуюча компанія холдингу «Белкоммунмаш» і ТОВ «БКМ – Україна» (Республіка Білорусь) становить 5 258 448 євро без ПДВ.Другий учасник – дочірнє підприємство “Автоскладальний завод №1” Публічного акціонерного товариства Автомобільна компанія “Богдан Моторс” (Україна) подав пропозицію загальною вартістю 4 522 737,83 євро без ПДВ.Варто зазначити, що тендер відбувається за процедурами Європейського інвестиційного банку. Наразі розпочали процес оцінки тендерних пропозицій конкурсантів на відповідність тендерній документації: технічним специфікаціям рухомого складу, вимогам до фінансового стану постачальника, тощо. Цей процес займе близько місяця.Після погодження Європейським інвестиційним банком звіту про оцінку визначиться переможець.Нагадаємо, проект «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька» є частиною спільного проекту уряду України та Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України».Загальна вартість проекту для міста Луцька становить близько 5,8 млн євро, з яких кредитні кошти Європейського інвестиційного банку становлять понад 4,9 мільйони євро.Проект складається з двох частин: придбання 30 тролейбусів та інфраструктурного компоненту, що передбачає будівництво тролейбусної контактної мережі на вулицях Окружній та Станіславського в Луцьку, деякі інші покращення тролейбусних ліній.