Повідомили, скільки людей щодня їздять у луцьких тролейбусах





Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.



Член виконкому Михайло Щур відзначив, що у місті перевезли понад 8 мільйонів пасажирів цьогоріч і поцікавився, скільки людей скористалися електротранспортом.



Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц повідомив, що щодня на рейси виходять 42 тролейбуси, які перевозять 42-45 тисяч населення, у тому числі й пільговиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, скільки пасажирів щодня перевозять тролейбуси у Луцьку.Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомувідзначив, що у місті перевезли понад 8 мільйонів пасажирів цьогоріч і поцікавився, скільки людей скористалися електротранспортом.Директор Луцького підприємства електротранспортуповідомив, що щодня на рейси виходять 42 тролейбуси, які перевозять 42-45 тисяч населення, у тому числі й пільговиків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію