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Повідомили, скільки людей щодня їздять у луцьких тролейбусах

Повідомили, скільки людей щодня їздять у луцьких тролейбусах
Розповіли, скільки пасажирів щодня перевозять тролейбуси у Луцьку.

Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Михайло Щур відзначив, що у місті перевезли понад 8 мільйонів пасажирів цьогоріч і поцікавився, скільки людей скористалися електротранспортом.

Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц повідомив, що щодня на рейси виходять 42 тролейбуси, які перевозять 42-45 тисяч населення, у тому числі й пільговиків.

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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