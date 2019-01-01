Повідомили, скільки людей щодня їздять у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 09:26
Розповіли, скільки пасажирів щодня перевозять тролейбуси у Луцьку.
Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур відзначив, що у місті перевезли понад 8 мільйонів пасажирів цьогоріч і поцікавився, скільки людей скористалися електротранспортом.
Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц повідомив, що щодня на рейси виходять 42 тролейбуси, які перевозять 42-45 тисяч населення, у тому числі й пільговиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур відзначив, що у місті перевезли понад 8 мільйонів пасажирів цьогоріч і поцікавився, скільки людей скористалися електротранспортом.
Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц повідомив, що щодня на рейси виходять 42 тролейбуси, які перевозять 42-45 тисяч населення, у тому числі й пільговиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Скільки заробляють водії луцьких маршруток
Сьогодні, 09:28
Повідомили, скільки людей щодня їздять у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 4 вересня
Сьогодні, 09:00
У волинському селищі будують ратушу. ФОТО
Сьогодні, 08:56
Медіа