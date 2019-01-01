вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки заробляють водії луцьких маршруток

Скільки заробляють водії луцьких маршруток
Повідомили, скільки офіційно заробляють водії маршруток у Луцьку.

Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Михайло Щур зауважив, що перевізники постійно нарікають на нестачу водіїв міських автобусів. Він запитав, яку заробітну плату вони отримують.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль повідомив, що офіційна зарплата водіїв маршруток складає від 4300 до 8000 гривень.

«Стосовно нестачі водіїв, можу висловити лише версію про те, що безробітних Луцька не влаштовує така зарплата водія», - відзначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водії, зарплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Крім цієї суми ще стільки ж у кишеню від забитих, як дрова пасажирами маршруток.
Відповісти
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки заробляють водії луцьких маршруток
Сьогодні, 09:28
Повідомили, скільки людей щодня їздять у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 09:26
4 вересня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна гучно веселитися
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 4 вересня
Сьогодні, 09:00
У волинському селищі будують ратушу. ФОТО
Сьогодні, 08:56
Схожі новини
З «Волиньгазу» звільнилось 122 працівники З «Волиньгазу» звільнилось 122 працівники
02 вересень, 22:25
Хто на Волині заробляє найбільше Хто на Волині заробляє найбільше
01 вересень, 09:17
На підняття зарплати луцьким педагогам не вистачає коштів На підняття зарплати луцьким педагогам не вистачає коштів
23 серпень, 08:40
Повідомили, коли волинським шахтарям віддадуть заборговану зарплату Повідомили, коли волинським шахтарям віддадуть заборговану зарплату
22 серпень, 21:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки заробляють водії луцьких маршруток
Сьогодні, 09:28
 0
Повідомили, скільки людей щодня їздять у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 09:26
 0
4 вересня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна гучно веселитися
Сьогодні, 09:17
 0
Курс валют у Луцьку на 4 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
У волинському селищі будують ратушу. ФОТО
Сьогодні, 08:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿