Скільки заробляють водії луцьких маршруток
Сьогодні, 09:28
Повідомили, скільки офіційно заробляють водії маршруток у Луцьку.
Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що перевізники постійно нарікають на нестачу водіїв міських автобусів. Він запитав, яку заробітну плату вони отримують.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль повідомив, що офіційна зарплата водіїв маршруток складає від 4300 до 8000 гривень.
«Стосовно нестачі водіїв, можу висловити лише версію про те, що безробітних Луцька не влаштовує така зарплата водія», - відзначив він.
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Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що перевізники постійно нарікають на нестачу водіїв міських автобусів. Він запитав, яку заробітну плату вони отримують.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль повідомив, що офіційна зарплата водіїв маршруток складає від 4300 до 8000 гривень.
«Стосовно нестачі водіїв, можу висловити лише версію про те, що безробітних Луцька не влаштовує така зарплата водія», - відзначив він.
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Коментарі 1
Крім цієї суми ще стільки ж у кишеню від забитих, як дрова пасажирами маршруток.
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