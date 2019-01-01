Скільки заробляють водії луцьких маршруток

Повідомили, скільки офіційно заробляють водії маршруток у Луцьку.Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомузауважив, що перевізники постійно нарікають на нестачу водіїв міських автобусів. Він запитав, яку заробітну плату вони отримують.Директор департаменту економічної політикиповідомив, що офіційна зарплата водіїв маршруток складає від 4300 до 8000 гривень.«Стосовно нестачі водіїв, можу висловити лише версію про те, що безробітних Луцька не влаштовує така зарплата водія», - відзначив він.