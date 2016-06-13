У церкві на Рівненщині священник побив прихожан. ВІДЕО





За словами прихожан ПЦУ, священник московського патріархату Володимир Гнесь побив їхніх двох прихожан. Сталось це тоді, коли люди намагались потрапити у церкву,- пише



Двоє людей – чоловік та жінка отримали травми.



На відео видно деталі сутички.







"Ми маємо документи про реєстрацію права власності на будівлю та землю, тому і вирішили законним шляхом увійти до храму. Представники російської церкви перешкоджали мирному входу: вчинили бійку, є постраждалі, які знаходяться у лікарні. Наш односелець Хімін Сергій тепер у лікарні. Більше того священик вдарив ще одну жінку і кинув її на підлогу", - розповідає мешканка села Малинськ Ольга.



Зазначають, що наразі люди звертаються до влади та поліції, аби ті допомогли громаді села проводити богослужіння у своїй церкві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Малинськ Березнівського району на Рівненщині сталась бійка у сільському храмі.За словами прихожан ПЦУ, священник московського патріархатупобив їхніх двох прихожан. Сталось це тоді, коли люди намагались потрапити у церкву,- пише ЧаРівне.інфо Двоє людей – чоловік та жінка отримали травми.На відео видно деталі сутички."Ми маємо документи про реєстрацію права власності на будівлю та землю, тому і вирішили законним шляхом увійти до храму. Представники російської церкви перешкоджали мирному входу: вчинили бійку, є постраждалі, які знаходяться у лікарні. Наш односелець Хімін Сергій тепер у лікарні. Більше того священик вдарив ще одну жінку і кинув її на підлогу", - розповідає мешканка села Малинськ Ольга.Зазначають, що наразі люди звертаються до влади та поліції, аби ті допомогли громаді села проводити богослужіння у своїй церкві.

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