Ліфт у луцькому НРЦ, який просили облаштувати ще 4 роки тому, обіцяють встановити у жовтні

Повідомили, чи встановлять зовнішній ліфт у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі, який батьки учнів просили облаштувати ще у 2016 році.Про це у коментарірозповів радник міського головиТак, у мережі Facebook розгорілося бурхливе обговорення проблеми. Мама однієї з учениць навчального закладунаписала, що її доньку Уляну були змушені нести на візку сходами, аби та потрапила на перший урок.«Улянка на індивідуальному навчанні. Вчителі приходять додому, але ми прикріплені до конкретного класу в НРЦ, і на перший та останній дзвоники любимо прийти на урок. Для Уляни все цікаво – шкільна парта, велика дошка, піднімати руку та відповідати, діти, дзвоник на перерву. Одним словом шкільне життя. Але єдина в Луцьку спеціалізована школа не пристосована для візочників», - обурилась жінка.До слова, встановити зовнішній ліфт батьки учнів просили ще у 2016 році у відповідній петиції, що набрала необхідну кількість голосів. У ній йшлося про те, що ліфт дозволить дітям з особливими фізичними потребами використати перерву так, як і інші діти – на відпочинок та спілкування з друзями, а не на те, щоб дістатися до навчальних кабінетів, які знаходяться на різних поверхах. Окрім цього, наявність ліфта дасть змогу запобігти травматизму дітей, які пересуваються сходами з допомогою батьків чи однолітків.Радник мера Луцька Ігор Поліщук повідомив, що цей навчальний заклад незабаром отримає спеціалізований підйомник для людей з інвалідністю, який планують облаштувати в жовтні. На це передбачили й кошти у бюджеті.За словами Ігоря Поліщука, прикуті до візків діти перебувають на індивідуальному навчанні та отримують освітні послуги вдома. Утім, незважаючи на це, підйомник в НРЦ усе одно встановлять, адже школу відвідують ще й діти з іншими ураженнями опорно-рухового апарату.