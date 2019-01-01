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Волиняни боргують понад пів мільярда гривень за «комуналку»

Волиняни боргують понад пів мільярда гривень за «комуналку»
Волиняни на кінець липня заборгували за житлово-комунальні послуги 553,9 мільйона гривень.

Про це інформує ГУ статистики області.

У січні–липні цього року населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років (без врахування електроенергії), 1,8 мільярда гривень. Рівень сплати становив 108,7% до нарахованої суми.

На кінець липня волиняни заборгували 370,8 мільйона гривень за постачання природного газу, 108,0 мільйона гривень – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 33,5 мільйона гривень – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 32,3 мільйона гривень – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 9,3 мільйона гривень – за вивезення побутових відходів.

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Теги: комуналка, оплата, борги
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