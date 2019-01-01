На Волині презентували «Пересопницьке Євангеліє». ФОТО

У Любомльському краєзнавчому музеї відбулася презентація факсимільного видання "Пересопницького Євангелія".У презентації взяв участь митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський, духівник Фонду пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, - йдеться на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у Facebook.Участь у заході взяло духовенство єпархії, місцева влада, керівники установ та організацій району, жителі та гості міста.Відкривав та вів захід директор музеюМитрополит Олександр (Драбинко) коротко розповів про Пересопницьке Євангеліє, а також про те, як виникла ідея виготовити факсимільні копії цієї святині.На згадку гість залишив музею свої книги «Українська церква: шлях до автокефалії» та «Бути вдячним Богові». Доповнив виступ владики Олександра єпископ, наголосивши на важливості примноження духовних цінностей.Наприкінці заходу директор музею Юрій Фініковський подарував гостям наукові збірники «Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії». Опісля всі охочі мали нагоду переглянути унікальний подарунок та сфотографуватися з ним.Факси́міле (від лат. fac simile — «зроби подібне») — друк твору, що графічно точно відтворює раніше випущене оригінальне видання або рукопис, підпис, малюнок, креслення, гравюри, монограми, включаючи усі особливості паперу й обкладинки. Вперше з'явилось таке видання 1808 р. у Мюнхені, де літографським способом було виготовлено факсимільну копію єдиного примірника німецької книги «Попередження християнам проти турків».