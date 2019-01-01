На Волині презентували «Пересопницьке Євангеліє». ФОТО
Сьогодні, 22:58
У Любомльському краєзнавчому музеї відбулася презентація факсимільного видання "Пересопницького Євангелія".
У презентації взяв участь митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський, духівник Фонду пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира Олександр (Драбинка), - йдеться на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у Facebook.
Участь у заході взяло духовенство єпархії, місцева влада, керівники установ та організацій району, жителі та гості міста.
Відкривав та вів захід директор музею Юрій Фініковський.
Митрополит Олександр (Драбинко) коротко розповів про Пересопницьке Євангеліє, а також про те, як виникла ідея виготовити факсимільні копії цієї святині.
На згадку гість залишив музею свої книги «Українська церква: шлях до автокефалії» та «Бути вдячним Богові». Доповнив виступ владики Олександра єпископ Матфей, наголосивши на важливості примноження духовних цінностей.
Наприкінці заходу директор музею Юрій Фініковський подарував гостям наукові збірники «Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії». Опісля всі охочі мали нагоду переглянути унікальний подарунок та сфотографуватися з ним.
Довідка:
Факси́міле (від лат. fac simile — «зроби подібне») — друк твору, що графічно точно відтворює раніше випущене оригінальне видання або рукопис, підпис, малюнок, креслення, гравюри, монограми, включаючи усі особливості паперу й обкладинки. Вперше з'явилось таке видання 1808 р. у Мюнхені, де літографським способом було виготовлено факсимільну копію єдиного примірника німецької книги «Попередження християнам проти турків».
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У презентації взяв участь митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський, духівник Фонду пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира Олександр (Драбинка), - йдеться на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у Facebook.
Участь у заході взяло духовенство єпархії, місцева влада, керівники установ та організацій району, жителі та гості міста.
Відкривав та вів захід директор музею Юрій Фініковський.
Митрополит Олександр (Драбинко) коротко розповів про Пересопницьке Євангеліє, а також про те, як виникла ідея виготовити факсимільні копії цієї святині.
На згадку гість залишив музею свої книги «Українська церква: шлях до автокефалії» та «Бути вдячним Богові». Доповнив виступ владики Олександра єпископ Матфей, наголосивши на важливості примноження духовних цінностей.
Наприкінці заходу директор музею Юрій Фініковський подарував гостям наукові збірники «Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії». Опісля всі охочі мали нагоду переглянути унікальний подарунок та сфотографуватися з ним.
Довідка:
Факси́міле (від лат. fac simile — «зроби подібне») — друк твору, що графічно точно відтворює раніше випущене оригінальне видання або рукопис, підпис, малюнок, креслення, гравюри, монограми, включаючи усі особливості паперу й обкладинки. Вперше з'явилось таке видання 1808 р. у Мюнхені, де літографським способом було виготовлено факсимільну копію єдиного примірника німецької книги «Попередження християнам проти турків».
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