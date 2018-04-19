Де на Волині найбільше ухиляються від призову

Повідомили, у яких районах та містах Волині найбільше ухиляються від призову.Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.Так, у Камінь-Каширському районі план весняного призову на строкову службу виконали лише на 63,8%, Ковелі – 66,7%, Любомльському районі – 67,4%, Нововолинську – 67,9%, Володимирі-Волинському – 71,4%, Луцьку – 72%. У той же час, на 188,5% виконали план у Ковельському районі.«Саме в міста – найнижчий показник призовників до призовних дільниць. Громадяни не бажають проходити службу і свідомо не приходять. Більше половини населення призовного віку порушує закон», - сказав начальник відділу комплектування та призову військкоматуЗа результатами весняного призову відкрили 34 провадження щодо ухилення від служби.