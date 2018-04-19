Де на Волині найбільше ухиляються від призову
Сьогодні, 14:12
Повідомили, у яких районах та містах Волині найбільше ухиляються від призову.
Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Так, у Камінь-Каширському районі план весняного призову на строкову службу виконали лише на 63,8%, Ковелі – 66,7%, Любомльському районі – 67,4%, Нововолинську – 67,9%, Володимирі-Волинському – 71,4%, Луцьку – 72%. У той же час, на 188,5% виконали план у Ковельському районі.
«Саме в міста – найнижчий показник призовників до призовних дільниць. Громадяни не бажають проходити службу і свідомо не приходять. Більше половини населення призовного віку порушує закон», - сказав начальник відділу комплектування та призову військкомату Юрій Кучер.
За результатами весняного призову відкрили 34 провадження щодо ухилення від служби.
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Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Так, у Камінь-Каширському районі план весняного призову на строкову службу виконали лише на 63,8%, Ковелі – 66,7%, Любомльському районі – 67,4%, Нововолинську – 67,9%, Володимирі-Волинському – 71,4%, Луцьку – 72%. У той же час, на 188,5% виконали план у Ковельському районі.
«Саме в міста – найнижчий показник призовників до призовних дільниць. Громадяни не бажають проходити службу і свідомо не приходять. Більше половини населення призовного віку порушує закон», - сказав начальник відділу комплектування та призову військкомату Юрій Кучер.
За результатами весняного призову відкрили 34 провадження щодо ухилення від служби.
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