Учні 20-ти волинських шкіл ходять у туалети на вулиці
Сьогодні, 11:24
У Волинській області на сьогодні 90% закладів загальної середньої освіти мають внутрішні туалети.
Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна розповіла, що 20 закладів освіти потребують першочергового облаштування внутрішніх туалетів. Для цього із держбюджету область отримала 16,9 мільйона гривень, які розподілили між ОТГ.
«У 20 закладах освіти ці кошти будуть освоювати на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Повністю облаштувати внутрішні туалети у навчальних закладах обіцяють до кінця року», - додала посадовиця.
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Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Начальник управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна розповіла, що 20 закладів освіти потребують першочергового облаштування внутрішніх туалетів. Для цього із держбюджету область отримала 16,9 мільйона гривень, які розподілили між ОТГ.
«У 20 закладах освіти ці кошти будуть освоювати на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Повністю облаштувати внутрішні туалети у навчальних закладах обіцяють до кінця року», - додала посадовиця.
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