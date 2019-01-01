На Волині помер резервіст
Сьогодні, 11:32
У Волинській області помер військовий резервіст.
Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Заступник військового комісара Павло Свадовський розповів, що сумна звістка надійшла 3 вересня. Відомо, що офіцер – мешканець Ратного.
«Там діагноз визначений, із ним було не все гаразд. Навіть помітно за зовнішнім виглядом», - зауважив він.
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Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.
Заступник військового комісара Павло Свадовський розповів, що сумна звістка надійшла 3 вересня. Відомо, що офіцер – мешканець Ратного.
«Там діагноз визначений, із ним було не все гаразд. Навіть помітно за зовнішнім виглядом», - зауважив він.
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