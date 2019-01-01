На Волині помер резервіст





Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.



Заступник військового комісара Павло Свадовський розповів, що сумна звістка надійшла 3 вересня. Відомо, що офіцер – мешканець Ратного.



«Там діагноз визначений, із ним було не все гаразд. Навіть помітно за зовнішнім виглядом», - зауважив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області помер військовий резервіст.Про це йшлося у четвер, 5 вересня, під час наради в ОДА.Заступник військового комісарарозповів, що сумна звістка надійшла 3 вересня. Відомо, що офіцер – мешканець Ратного.«Там діагноз визначений, із ним було не все гаразд. Навіть помітно за зовнішнім виглядом», - зауважив він.

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