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«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО

«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
У Луцьку попрощалися із Олександром Білоусом, якого вважали безвісти зниклим після бою із російськими диверсантами року в районі селища Металіст Слав’яносербського району Луганської області рівно 5 років тому – 5 вересня 2014 року.

Тіло воїна, який був похований на Сході як невідомий солдат, ідентифікували за аналізом ДНК лише тепер. Тож сьогодні, 5 вересня, Героя відспівали у Свято-Троїцькому кафедральному соборі й похоронили на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.

Волинянин Олександр Білоус був підполковником Служби безпеки України у відставці. Але з початком бойових дій на Сході України не міг лишатися осторонь.Тож пішов на фронт у час, коли наші воїни були у найбільшому пеклі війни. У страшний день 5 вересня 2014 року, коли Україна втратила 42 воїни загиблими та зниклими безвісти, трагічно загинув і Олександр Білоус.

«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО


Відспівуючи воїна, митрополит Луцький і Волинський Михаїл зауважив, що Олександр був людиною, яка дійсно носила погони правоохоронця при житті з достоїнством і яка їх заслуговувала. Адже, не будучи вже військовим, за покликом душі він пішов захищати цілісність держави. «Це крок справжнього чоловіка, людина, яка на ділі каже: ось так я люблю свою країну. Прощаючись, ми скажемо сьогодні тільки такі слова: «Тебе ми з честю поховаємо, а завтра підемо в бій». Бо ця клята війна має закінчитися перемогою. Не миром, не перемир'ям, а перемогою», - сказав владика після заупокійної служби.

«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО


На Театральному майдані, де після богослужіння відбулася громадська панахида, зібралося чимало людей.

«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО


«Всі ми втратили Героя, справжнього українця, земляка, воїна і захисника», - звернувся до присутніх виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт і закликав вшанувати загиблого хвилиною мовчання.

Щемливими, болючими спогадами поділився про Олександра Білоуса його побратим, військовослужбовець батальйону «Айдар» Олександр Кралюк.

«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО


«Якби ви тільки знали, як багато про нього хочеться розповісти. Про те, як в перший день він приїхав на батальйон. Про те, як шукав свій перший бій. Як ми з ним зустрічали першу зорьку і він говорив про любов до Батьківщини. Він знайшов свій бій. Нехай божа кара покарає того, хто випустив цю ворожу кулю. Я думаю, що Господь розбереться з тим. Знаєте, наши воїнам на небі випав великий дар. Вони стали гвардією Господа. Це великі люди. Зараз усі вони – над нами. Ви подивіться, скільки їх там багато, підніміть голови, подивіться, які вони всі гарні, як вони пішли на смерть і перейшли через цю смерть. Вони мали мужність переступити через смерть і плюнути їй в лице. Вони заслуговують нашої любові. Заслуговують, щоб ми передавали з роду в рід цю любов. І тоді ми будемо заслуговувати тієї слави, яку ці хлопці виборювали до останнього», - висловився боєць.

Наступним про близьку йому людину, із якою нині попрощався Луцьк, сказав полковник Віктор Уніга, який разом із загиблим проходив службу в Ковелі, а згодом їхні шляхи перетиналися на Сході України. Чоловік пригадав, що був із Олександром у хороших, дружніх стосунках.

«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО


«Він був наставником для моїх синів. Він подарував одному із них льотний шолом, бо Саша закінчив військове училище і починав військову службу як льотчик. Де б не працював Саша, ми підтримували зв'язок», – розповів Віктор Уніга. Він пригадав, що у серпні-вересні 2014 року він теж був на Сході. Але через те, що був із Олександром у різних частинах Донбасу, їм так і не довелося тоді зустрітися, лише зідзвонювалися.

«У переддень трагедії Саша мені передзвонив і таким хриплим, втомленим голосом привітав мене з днем народження. Я запитав, що сталося. Він каже: «Ми знаходимося під постійним обстрілом. Як тільки стабілізується ситуація, я тобі передзвоню. На жаль, це був останній дзвінок від Олександра», – з трепетом в голосі сказав товариш загиблого Віктор Уніга.

Він розповів, що протягом цих 5 років родичі та близькі Олексадра щоденно жили у надії його знайти. Шукали на окупованій території і навіть в Росії. На жаль, живим воїна побачити більше не довелося.

«Саша був справжнім: справжнім офіцером, справжнім другом, справжнім патріотом! Прощавай, друже», – сказав його товариш.

«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО


Усі присутні, гордо тримаючи руку на серці, виконали у честь волинського Героя Гімн України.

Далі ж скорботна хода з тілом Олександра Білоуса вирушила від Театрального майдану проспектом Волі до гімназії № 4. Звідти ж тіло загиблого бійця доправили на міське кладовище у селі Гаразджа, де воїн знайшов свій останній спочинок на Алеї почесних поховань.

«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО







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Теги: Олександр Білоус, загибель, Луцьк, війна, вибір редактора
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