Волинян запрошують долучитися до Маршу за клімат у Києві
Сьогодні, 05:25
Луцькі еко-активісти їдуть на Всеукраїнський марш за клімат у Київ та запрошують долучитися до нього небайдужих земляків.
Дійство відбудеться 20 вересня о 12:00 на Михайлівським площі столиці, - повідомляють у Молодіжному центрі Волині.
В рамках всесвітнього руху #GlobalClimateStrike українці вийдуть захистити своє право на безпечне довкілля та майбутнє без кліматичної кризи. Рух заснований шведською школяркою Ґретою Тунберґ, що рік тому розпочала протестувати перед Шведським парламентом.
«Ми хочемо сформувати команду зацікавлених та свідомих людей, які дбають про екологію і хочуть вплинути на позитивні зміни» – повідомляють організатори.
Організатори забезпечують доїзд одним із найекологічніших шляхів, запрошують на вечірку після маршу та міні-фестиваль кліматичного активізму.
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Дійство відбудеться 20 вересня о 12:00 на Михайлівським площі столиці, - повідомляють у Молодіжному центрі Волині.
В рамках всесвітнього руху #GlobalClimateStrike українці вийдуть захистити своє право на безпечне довкілля та майбутнє без кліматичної кризи. Рух заснований шведською школяркою Ґретою Тунберґ, що рік тому розпочала протестувати перед Шведським парламентом.
«Ми хочемо сформувати команду зацікавлених та свідомих людей, які дбають про екологію і хочуть вплинути на позитивні зміни» – повідомляють організатори.
Організатори забезпечують доїзд одним із найекологічніших шляхів, запрошують на вечірку після маршу та міні-фестиваль кліматичного активізму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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