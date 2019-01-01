У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Аварія трапилась 6 вересня о 08:35.



Зазначають, що зіткнулись Volkswagen та Лада.



За попередньою інформацією, автівки зіткнулись через невдалий маневр обгону. На місці працює патрульна поліція.



На щастя, ніхто не постраждав. Автомобілі зазначили незначних механічних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьк на вулиці Данила Галицького зіткнулись два легковики.Про цеповідомили очевидці події.Аварія трапилась 6 вересня о 08:35.Зазначають, що зіткнулись Volkswagen та Лада.За попередньою інформацією, автівки зіткнулись через невдалий маневр обгону. На місці працює патрульна поліція.На щастя, ніхто не постраждав. Автомобілі зазначили незначних механічних ушкоджень.

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