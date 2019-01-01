У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 08:56
У Луцьк на вулиці Данила Галицького зіткнулись два легковики.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась 6 вересня о 08:35.
Зазначають, що зіткнулись Volkswagen та Лада.
За попередньою інформацією, автівки зіткнулись через невдалий маневр обгону. На місці працює патрульна поліція.
На щастя, ніхто не постраждав. Автомобілі зазначили незначних механічних ушкоджень.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась 6 вересня о 08:35.
Зазначають, що зіткнулись Volkswagen та Лада.
За попередньою інформацією, автівки зіткнулись через невдалий маневр обгону. На місці працює патрульна поліція.
На щастя, ніхто не постраждав. Автомобілі зазначили незначних механічних ушкоджень.
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