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У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО

У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьк на вулиці Данила Галицького зіткнулись два легковики.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Аварія трапилась 6 вересня о 08:35.

Зазначають, що зіткнулись Volkswagen та Лада.

За попередньою інформацією, автівки зіткнулись через невдалий маневр обгону. На місці працює патрульна поліція.

На щастя, ніхто не постраждав. Автомобілі зазначили незначних механічних ушкоджень.

У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, ДТП
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