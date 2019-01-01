Звільнили головного прокурора Волині

Руслан Рябошапка звільнив з посади прокурора Волинської області Віктора Швидкого.



Про йдеться на сайті Генеральної прокуратури України 6 вересня.



"На підставі статтей 9 і 41 Закону України «Про прокуратуру» Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 6 вересня 2019 року звільнив з посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, що з 21 серпня 2018 року



Зауважимо, що Віктор Швидкий працював на різних посадах, у тому числі керівних, в УМВС України у Дніпропетровській та Закарпатській областях. Із серпня 2005 по січень 2007 року та з грудня 2007 по березень 2010 року – начальник УМВС України у Волинській області.



Із липня по грудень 2007 року – тимчасово виконуючий обов’язки заступника голови Волинської обласної державної адміністрації. На посаду першого заступника прокурора Волинської області призначений 12 серпня 2016 року.



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