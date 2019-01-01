Депутат став радником мера Луцька
Сьогодні, 17:37
У Луцького міського голови - новий радник.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Новим радником мера із 6 вересня став депутат Луцької міської ради Юрій Безпятко із фракції ПП "Українське об'єднання патріотів-УКРОП". Підстава для призначення - його заява.
Також Юрію Безпятку присвоїли 13-й ранг посадової особи місцевого самоврядування та встановили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45% окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Новим радником мера із 6 вересня став депутат Луцької міської ради Юрій Безпятко із фракції ПП "Українське об'єднання патріотів-УКРОП". Підстава для призначення - його заява.
Також Юрію Безпятку присвоїли 13-й ранг посадової особи місцевого самоврядування та встановили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45% окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
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Коментарі 2
А що, в Луцьку є мер?
Пустовіт, що з радником, що без - все без толку! :(
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