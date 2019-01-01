Депутат став радником мера Луцька





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



Новим радником мера із 6 вересня став депутат Луцької міської ради Юрій Безпятко із фракції ПП "Українське об'єднання патріотів-УКРОП". Підстава для призначення - його заява.



Також Юрію Безпятку присвоїли 13-й ранг посадової особи місцевого самоврядування та встановили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45% окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

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