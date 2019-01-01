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Відома волинська співачка презентувала кліп про Луцьк до Дня міста. ВІДЕО

Відома волинська співачка презентувала кліп про Луцьк до Дня міста. ВІДЕО
Відома співачка Галина Конах спільно з вихованцями студії «SoloWay» зняла кліп «PRO ЛУЦЬК», приурочений Дню міста.

Відео оприлюднене на її ютуб-каналі - пише Волинь24.

Детально про відеороботу Галина Конах розповіла на своїй сторінці у фейсбуці.

«За останні десять днів отримала чимало запитань, а подекуди й претензій (не буду гріха таїти), стосовно того, чому «із-за Галини Конах перекрили стару частину міста?» Питали, що там у вас там таке відбувалося? О, буде щось новеньке? Галю, що за «біле братство» ? (Уявіть собі, навіть таке запитували) А було й наступне: ти в курсі, що Зеленський під тебе «косить»? Посмішили від душі, дякую!

Власне, саме сьогодні (як прийнято казати у наших кругах) хочу привідкрити завісу й офіційно проанонсувати:

з нагоди Дня міста, ми, вокальна студія SoloWay, підготували ексклюзивний подарунок для нашого улюбленого Луцька!

Вже у п’ятницю (6.09), на моєму YouTube-каналі, сторінках у Facebook та Instagram, чекайте на офіційну презентацію відеокліпу «PRO ЛУЦЬК»!» – написала співачка.

Галина Конах стверджує, що це «абсолютно новий погляд на те, якою повинна бути пісня про наше місто».

«Скажете, зухвало – можливо, не буду заперечувати, проте з точністю можу вас запевнити – ми творили серцем! Як завжди, пліч-о-пліч, зі мною була найкраща команда (перевірених часом та серцем) професіоналів - Alexander Kuzmich, Katrin Forte, Stanislav Bud', Володимир Яковлєв, Elena Rusinova, Виктория Лех. Тримали кулачки й усіляко допомагали – наші батьки. Ваша підтримка – безцінна! Спасибі!

Головні ролі було відведено моїм вихованцям - прекрасним, позитивним, відданим учням! Й, до слова, деякі з них - вже є випускниками, та заради спільної ідеї - вкотре об’єдналися під моїм педагогічним крилом. Спасибі, що ви є, спасибі, що обрали саме мене своїм вокальним наставником! Не буду оригінальною, та вкотре повторюся, ви – найособливіші, і я завжди пишатимуся вами!»

Музика – Галина Конах,
слова – Катерина Маліборська-Мороз,
аранжування, запис, зведення, мастеринг – Олександр Кузьмич,
виконують – учасники вокальної студії «SoloWay» культурно-мистецького центру «Красне».

Відеокліп:
ідея, керівник проекту – Галина Конах,
режисер відеозйомки – Станіслав Будь,
аерозйомка – Володимир Яковлев,
графіка – MAMAY MEDIA,
хореограф-постановник – Вікторія Лех,
асистенти – Юлія Кожевнікова, Олена Лєонтєва,
звук – Андрій Попов (MEDISON RENT).



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Теги: Галина Конах, музика, кліп, Луцьк, День міста
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