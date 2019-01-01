Відома волинська співачка презентувала кліп про Луцьк до Дня міста. ВІДЕО

Галина Конах спільно з вихованцями студії «SoloWay» зняла кліп «PRO ЛУЦЬК», приурочений Дню міста.



Відео оприлюднене на її ютуб-каналі - пише



Детально про відеороботу Галина Конах розповіла на своїй сторінці у фейсбуці.



«За останні десять днів отримала чимало запитань, а подекуди й претензій (не буду гріха таїти), стосовно того, чому «із-за Галини Конах перекрили стару частину міста?» Питали, що там у вас там таке відбувалося? О, буде щось новеньке? Галю, що за «біле братство» ? (Уявіть собі, навіть таке запитували) А було й наступне: ти в курсі, що Зеленський під тебе «косить»? Посмішили від душі, дякую!



Власне, саме сьогодні (як прийнято казати у наших кругах) хочу привідкрити завісу й офіційно проанонсувати:



з нагоди Дня міста, ми, вокальна студія SoloWay, підготували ексклюзивний подарунок для нашого улюбленого Луцька!



Вже у п’ятницю (6.09), на моєму YouTube-каналі, сторінках у Facebook та Instagram, чекайте на офіційну презентацію відеокліпу «PRO ЛУЦЬК»!» – написала співачка.



Галина Конах стверджує, що це «абсолютно новий погляд на те, якою повинна бути пісня про наше місто».



«Скажете, зухвало – можливо, не буду заперечувати, проте з точністю можу вас запевнити – ми творили серцем! Як завжди, пліч-о-пліч, зі мною була найкраща команда (перевірених часом та серцем) професіоналів - Alexander Kuzmich, Katrin Forte, Stanislav Bud', Володимир Яковлєв, Elena Rusinova, Виктория Лех. Тримали кулачки й усіляко допомагали – наші батьки. Ваша підтримка – безцінна! Спасибі!



Головні ролі було відведено моїм вихованцям - прекрасним, позитивним, відданим учням! Й, до слова, деякі з них - вже є випускниками, та заради спільної ідеї - вкотре об’єдналися під моїм педагогічним крилом. Спасибі, що ви є, спасибі, що обрали саме мене своїм вокальним наставником! Не буду оригінальною, та вкотре повторюся, ви – найособливіші, і я завжди пишатимуся вами!»



Музика – Галина Конах,

слова – Катерина Маліборська-Мороз,

аранжування, запис, зведення, мастеринг – Олександр Кузьмич,

виконують – учасники вокальної студії «SoloWay» культурно-мистецького центру «Красне».



Відеокліп:

ідея, керівник проекту – Галина Конах,

режисер відеозйомки – Станіслав Будь,

аерозйомка – Володимир Яковлев,

графіка – MAMAY MEDIA,

хореограф-постановник – Вікторія Лех,

асистенти – Юлія Кожевнікова, Олена Лєонтєва,

звук – Андрій Попов (MEDISON RENT).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відома співачкаспільно з вихованцями студії «SoloWay» зняла кліп «PRO ЛУЦЬК», приурочений Дню міста.Відео оприлюднене на її ютуб-каналі - пише Волинь24 Детально про відеороботу Галина Конах розповіла на своїй сторінці у фейсбуці.«За останні десять днів отримала чимало запитань, а подекуди й претензій (не буду гріха таїти), стосовно того, чому «із-за Галини Конах перекрили стару частину міста?» Питали, що там у вас там таке відбувалося? О, буде щось новеньке? Галю, що за «біле братство» ? (Уявіть собі, навіть таке запитували) А було й наступне: ти в курсі, що Зеленський під тебе «косить»? Посмішили від душі, дякую!Власне, саме сьогодні (як прийнято казати у наших кругах) хочу привідкрити завісу й офіційно проанонсувати:з нагоди Дня міста, ми, вокальна студія SoloWay, підготували ексклюзивний подарунок для нашого улюбленого Луцька!Вже у п’ятницю (6.09), на моєму YouTube-каналі, сторінках у Facebook та Instagram, чекайте на офіційну презентацію відеокліпу «PRO ЛУЦЬК»!» – написала співачка.Галина Конах стверджує, що це «абсолютно новий погляд на те, якою повинна бути пісня про наше місто».«Скажете, зухвало – можливо, не буду заперечувати, проте з точністю можу вас запевнити – ми творили серцем! Як завжди, пліч-о-пліч, зі мною була найкраща команда (перевірених часом та серцем) професіоналів - Alexander Kuzmich, Katrin Forte, Stanislav Bud', Володимир Яковлєв, Elena Rusinova, Виктория Лех. Тримали кулачки й усіляко допомагали – наші батьки. Ваша підтримка – безцінна! Спасибі!Головні ролі було відведено моїм вихованцям - прекрасним, позитивним, відданим учням! Й, до слова, деякі з них - вже є випускниками, та заради спільної ідеї - вкотре об’єдналися під моїм педагогічним крилом. Спасибі, що ви є, спасибі, що обрали саме мене своїм вокальним наставником! Не буду оригінальною, та вкотре повторюся, ви – найособливіші, і я завжди пишатимуся вами!»Музика –слова –аранжування, запис, зведення, мастеринг –виконують – учасники вокальної студії «SoloWay» культурно-мистецького центру «Красне».Відеокліп:ідея, керівник проекту –режисер відеозйомки –аерозйомка –графіка –хореограф-постановник –асистенти –звук –(MEDISON RENT).

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