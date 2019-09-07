Помер відомий волинський гінеколог
Сьогодні, 09:35
Відійшов у вічність відомий на Волині лікар гінеколог, заслужений лікар України – Валентин Петровський.
Про це повідомили на сторінці центру репродуктивної медицини Боголюби.
«З болем у серці ми повідомляємо, що сьогодні 7.09.2019 помер Валентин Францевич. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Це була визначна Людина!», – написали медики.
Він працював завідувачем гінекологічним відділенням Волинської обласної клінічної лікарні, cаме Валентина Федоровича вважають лікарем, який заснував школу гінекологічної хірургії екстра класу. У своїй галузі пропрацював більше 40 років.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого лікаря.
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Про це повідомили на сторінці центру репродуктивної медицини Боголюби.
«З болем у серці ми повідомляємо, що сьогодні 7.09.2019 помер Валентин Францевич. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Це була визначна Людина!», – написали медики.
Він працював завідувачем гінекологічним відділенням Волинської обласної клінічної лікарні, cаме Валентина Федоровича вважають лікарем, який заснував школу гінекологічної хірургії екстра класу. У своїй галузі пропрацював більше 40 років.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого лікаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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