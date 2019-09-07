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Помер відомий волинський гінеколог

Помер відомий волинський гінеколог
Відійшов у вічність відомий на Волині лікар гінеколог, заслужений лікар України – Валентин Петровський.

Про це повідомили на сторінці центру репродуктивної медицини Боголюби.

«З болем у серці ми повідомляємо, що сьогодні 7.09.2019 помер Валентин Францевич. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Це була визначна Людина!», – написали медики.

Він працював завідувачем гінекологічним відділенням Волинської обласної клінічної лікарні, cаме Валентина Федоровича вважають лікарем, який заснував школу гінекологічної хірургії екстра класу. У своїй галузі пропрацював більше 40 років.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого лікаря.

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Теги: лікар, Петровський Валентин, помер, гінеколог
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