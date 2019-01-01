До Дня міста вручили відзнаки «Почесний громадянин міста Луцька». ФОТО
Сьогодні, 15:40
У Луцьку родинам полеглих містян, які загинули у війні на Сході України, вручили відзнаки «Почесний громадянин міста Луцька».
Вручення відбулося 7 вересня під час урочистої Академії до Дня міста на Театральному майдані.
Аби відзначити свято разом із лучанами та висловити Луцьку свою повагу, у місто делегації з різних міст України (Тернополя, Ужгорода, Волновахи, Вараша, Острога), а також Польщі, Німеччини. На урочистості прийшли також міські голови Луцька різних часів, рідні луцьких воїнів, міська та обласна влада, небайдужі лучани.
Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт зауважив, що Луцьк – успішне місто і у минулому, і тепер. Тут – були є і будуть, представники різних національностей, різних віросповідань, тут – перетин культур.
«Перше, що кажуть наші гості: «Ви змінюєтеся, ви стаєте кращими!» І це наша всіх заслуга, бо ми любимо наше місто. Нас поєднує велике минуле, нас сьогодні поєнує спільна робота. Ми повинні знати ціну наших успіхів. А ця ціна сьогодні – на небі. Це наші хлопці, які віддали своє життя, щоб зупинити цю східну орду», – сказав Пустовіт і висловив слова вдячності присутнім на дійстві родинам та близьким загиблих Героїв.
Далі ж в.о. мера Луцька вручив відзнаки родичам загиблих луцьких воїнів.
Солдату Максиму Гринчишину звання «Почесний громадянин міста Луцька» присвоїли ще минулого року. Але родина бійця тоді не мала змоги отримати відзнаку, тож нагороду сьогодні, 7 вересня, під час урочистостей. Її отримала хресна мама Максима Олександра Панасюк.
Окрім того, за вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин міста Луцька» присвоїли загиблим учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України: Грибкову Сергію Миколайовичу, Єлістратову Андрію Юрійовичу та Ольховському Георгію Сергійовичу.
Під час урочистостей до Дня міста відзнаки трьох полеглих Героїв отримали їхні найближчі люди.
Опісля ж звання почесного громадянина міста вручили народному артисту України Василю Чепелюку.
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Вручення відбулося 7 вересня під час урочистої Академії до Дня міста на Театральному майдані.
Аби відзначити свято разом із лучанами та висловити Луцьку свою повагу, у місто делегації з різних міст України (Тернополя, Ужгорода, Волновахи, Вараша, Острога), а також Польщі, Німеччини. На урочистості прийшли також міські голови Луцька різних часів, рідні луцьких воїнів, міська та обласна влада, небайдужі лучани.
Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт зауважив, що Луцьк – успішне місто і у минулому, і тепер. Тут – були є і будуть, представники різних національностей, різних віросповідань, тут – перетин культур.
«Перше, що кажуть наші гості: «Ви змінюєтеся, ви стаєте кращими!» І це наша всіх заслуга, бо ми любимо наше місто. Нас поєднує велике минуле, нас сьогодні поєнує спільна робота. Ми повинні знати ціну наших успіхів. А ця ціна сьогодні – на небі. Це наші хлопці, які віддали своє життя, щоб зупинити цю східну орду», – сказав Пустовіт і висловив слова вдячності присутнім на дійстві родинам та близьким загиблих Героїв.
Далі ж в.о. мера Луцька вручив відзнаки родичам загиблих луцьких воїнів.
Солдату Максиму Гринчишину звання «Почесний громадянин міста Луцька» присвоїли ще минулого року. Але родина бійця тоді не мала змоги отримати відзнаку, тож нагороду сьогодні, 7 вересня, під час урочистостей. Її отримала хресна мама Максима Олександра Панасюк.
Окрім того, за вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин міста Луцька» присвоїли загиблим учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України: Грибкову Сергію Миколайовичу, Єлістратову Андрію Юрійовичу та Ольховському Георгію Сергійовичу.
Під час урочистостей до Дня міста відзнаки трьох полеглих Героїв отримали їхні найближчі люди.
Опісля ж звання почесного громадянина міста вручили народному артисту України Василю Чепелюку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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