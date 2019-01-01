До Дня міста вручили відзнаки «Почесний громадянин міста Луцька». ФОТО

У Луцьку родинам полеглих містян, які загинули у війні на Сході України, вручили відзнаки «Почесний громадянин міста Луцька».Вручення відбулося 7 вересня під час урочистої Академії до Дня міста на Театральному майдані.Аби відзначити свято разом із лучанами та висловити Луцьку свою повагу, у місто делегації з різних міст України (Тернополя, Ужгорода, Волновахи, Вараша, Острога), а також Польщі, Німеччини. На урочистості прийшли також міські голови Луцька різних часів, рідні луцьких воїнів, міська та обласна влада, небайдужі лучани.Виконувач повноважень Луцького міського головизауважив, що Луцьк – успішне місто і у минулому, і тепер. Тут – були є і будуть, представники різних національностей, різних віросповідань, тут – перетин культур.«Перше, що кажуть наші гості: «Ви змінюєтеся, ви стаєте кращими!» І це наша всіх заслуга, бо ми любимо наше місто. Нас поєднує велике минуле, нас сьогодні поєнує спільна робота. Ми повинні знати ціну наших успіхів. А ця ціна сьогодні – на небі. Це наші хлопці, які віддали своє життя, щоб зупинити цю східну орду», – сказав Пустовіт і висловив слова вдячності присутнім на дійстві родинам та близьким загиблих Героїв.Далі ж в.о. мера Луцька вручив відзнаки родичам загиблих луцьких воїнів.Солдатузвання «Почесний громадянин міста Луцька» присвоїли ще минулого року. Але родина бійця тоді не мала змоги отримати відзнаку, тож нагороду сьогодні, 7 вересня, під час урочистостей. Її отримала хресна мама МаксимаОкрім того, за вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин міста Луцька» присвоїли загиблим учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України:таПід час урочистостей до Дня міста відзнаки трьох полеглих Героїв отримали їхні найближчі люди.Опісля ж звання почесного громадянина міста вручили народному артисту України