Рятувальник з Луцька взяв «срібло» на змаганнях з легкоатлетичного кросу
Сьогодні, 07:32
Луцький пожежний-рятувальник 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька Управління ДСНС у Волинській області молодший сержант служби цивільного захисту Григорій Хомич завоював срібло на дистанції 3000 метрів на змаганнях з легкоатлетичного кросу, що відбулися у Львові 5-6 вересня за програмою «Спартакіада ДСНС – 2019».
Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Участь у змаганнях взяли 96 спортсменів-рятувальників у складі 24 команд органів та підрозділів ДСНС України.
Спортсмени змагалися у легкоатлетичному кросі на дистанціях 1000 м, 3000 м та 5000 м.
Григорій Хомич бере участь у подібних змаганнях декілька років підряд і завжди посідає найвищі місця на п’єдесталі пошани.
8 вересня, у складі збірної команди Управління ДСНС області, він братиме участь і у марафоні з нагоди дня міста Луцька.
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Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Участь у змаганнях взяли 96 спортсменів-рятувальників у складі 24 команд органів та підрозділів ДСНС України.
Спортсмени змагалися у легкоатлетичному кросі на дистанціях 1000 м, 3000 м та 5000 м.
Григорій Хомич бере участь у подібних змаганнях декілька років підряд і завжди посідає найвищі місця на п’єдесталі пошани.
8 вересня, у складі збірної команди Управління ДСНС області, він братиме участь і у марафоні з нагоди дня міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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