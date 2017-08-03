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Рятувальник з Луцька взяв «срібло» на змаганнях з легкоатлетичного кросу

Рятувальник з Луцька взяв «срібло» на змаганнях з легкоатлетичного кросу
Луцький пожежний-рятувальник 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька Управління ДСНС у Волинській області молодший сержант служби цивільного захисту Григорій Хомич завоював срібло на дистанції 3000 метрів на змаганнях з легкоатлетичного кросу, що відбулися у Львові 5-6 вересня за програмою «Спартакіада ДСНС – 2019».

Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

Участь у змаганнях взяли 96 спортсменів-рятувальників у складі 24 команд органів та підрозділів ДСНС України.

Спортсмени змагалися у легкоатлетичному кросі на дистанціях 1000 м, 3000 м та 5000 м.

Рятувальник з Луцька взяв «срібло» на змаганнях з легкоатлетичного кросу

Григорій Хомич бере участь у подібних змаганнях декілька років підряд і завжди посідає найвищі місця на п’єдесталі пошани.

8 вересня, у складі збірної команди Управління ДСНС області, він братиме участь і у марафоні з нагоди дня міста Луцька.

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Теги: рятувальник, крос, змагання, срібло
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