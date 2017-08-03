Рятувальник з Луцька взяв «срібло» на змаганнях з легкоатлетичного кросу

Григорій Хомич завоював срібло на дистанції 3000 метрів на змаганнях з легкоатлетичного кросу, що відбулися у Львові 5-6 вересня за програмою «Спартакіада ДСНС – 2019».



Про це йдеться на



Участь у змаганнях взяли 96 спортсменів-рятувальників у складі 24 команд органів та підрозділів ДСНС України.



Спортсмени змагалися у легкоатлетичному кросі на дистанціях 1000 м, 3000 м та 5000 м.





Григорій Хомич бере участь у подібних змаганнях декілька років підряд і завжди посідає найвищі місця на п’єдесталі пошани.



8 вересня, у складі збірної команди Управління ДСНС області, він братиме участь і у марафоні з нагоди дня міста Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький пожежний-рятувальник 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька Управління ДСНС у Волинській області молодший сержант служби цивільного захистузавоював срібло на дистанції 3000 метрів на змаганнях з легкоатлетичного кросу, що відбулися у Львові 5-6 вересня за програмою «Спартакіада ДСНС – 2019».Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.Участь у змаганнях взяли 96 спортсменів-рятувальників у складі 24 команд органів та підрозділів ДСНС України.Спортсмени змагалися у легкоатлетичному кросі на дистанціях 1000 м, 3000 м та 5000 м.Григорій Хомич бере участь у подібних змаганнях декілька років підряд і завжди посідає найвищі місця на п’єдесталі пошани.8 вересня, у складі збірної команди Управління ДСНС області, він братиме участь і у марафоні з нагоди дня міста Луцька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію