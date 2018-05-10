Б'ють рибалок і ставлять сітки: на волинському озері промишляють зухвалі браконьєри. ВІДЕО

Михайло Симонюк.



Він із товаришами минулими вихідними вибрався порибалити на озеро Біле, що на Любешівщині.



«Це дуже живописне місце, ми його ще називаємо «Волинські Мальдіви». Багато людей їде відпочивати за кордон, не замислюючись про те, які гарні місця для відпочинку є в Україні. Одне з таких – озеро Біле, де панує дика природа. Наша компанія рибалок спеціалізується виключно на спінінговій ловлі. Розуміючи, як мало залишилося риби у волинських водоймах, часто зловлену рибу просто випускаємо, щоб вона змогла порадувати ще не одного рибалку», – зазначає Михайло.



Проте свято єднання з природою та любительську риболовлю хутко їм зіпсувала велика кількість браконьєрських сіток, розставлених по всьому озеру. Деякі сітки чіпляли приманками, деякі намотувалися на гвинт двигуна.



«Близько 200 метрів сітки ми затягли в човен. У ній та інших сітках виявили близько двох відер дохлої риби різних розмірів, а також близько кілограма живої, яку забрали на юшку, розуміючи, що після сітки вона не виживе. Після вилучення сіток ми побачили, як до нас стрімко наближається незнайомий човен. Одразу здогадалися, що це місцеві браконьєри, і не помилилися. На відео видно їхні обличчя. Той, що керує човном,– житель села Невір. Нашу з ними перепалку видно та чути на відео. Також на відео видно, що він телефонує іншим місцевим браконьєрам та кличе на допомогу, щоб фізичною розправою нас переконати, що чуже майно, чіпати не можна. Що надалі й відбулося... Правда, до фізичної розправи не дійшло, бо ми викликали поліцію. На розбір прийшло близько 15-ти місцевих осіб, які довго нам розповідали про те, що це… держава винна. «У країні повна с..ка, а ви до сіток до…балися?», «Ми тут просто сітками рибу ловимо...», «Всі крадуть – і я краду», – ось такими фразами вони виправдовувалися. В кінці сутички, ще до приїзду поліції, щоб заспокоїти нападників, мусили повернути браконьєрам вилучені сітки…»,– розповідає лучанин.



Поліція місцева, переконаний Михайло, цих варварів знає в обличчя, знає їхні імена. Самі ж полісмени тоді розповіли, що такі сутички з місцевими браконьєрами бувають часто. Вони б‘ють машини небайдужим рибалкам та відпочивальникам і не несуть за це відповідальності. Кажуть, торік сильно побили рибалок із Ковеля за те, що вони також вилучали їхні сітки.



Додаємо до цієї розповіді відео деяких моментів інциденту. ОБЕРЕЖНО: НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!









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