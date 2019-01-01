Деякі вулиці Луцька – без світла через аварію
Сьогодні, 17:30
Через аварійне пошкодження на лінії декілька луцьких вулиць залишилися без світла.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили на гарячій лінії «Волиньобленерго».
Зі слів оператора, електроенергії нема на вулицях Щусєва, Захарова, Рівненській та прилеглих.
Аварійне віключення трапилося через пошкодження на лінії. Орієнтований час ліквідації проблеми – до 20 години 8 вересня.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили на гарячій лінії «Волиньобленерго».
Зі слів оператора, електроенергії нема на вулицях Щусєва, Захарова, Рівненській та прилеглих.
Аварійне віключення трапилося через пошкодження на лінії. Орієнтований час ліквідації проблеми – до 20 години 8 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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