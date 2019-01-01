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Деякі вулиці Луцька – без світла через аварію

Деякі вулиці Луцька – без світла через аварію
Через аварійне пошкодження на лінії декілька луцьких вулиць залишилися без світла.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили на гарячій лінії «Волиньобленерго».

Зі слів оператора, електроенергії нема на вулицях Щусєва, Захарова, Рівненській та прилеглих.

Аварійне віключення трапилося через пошкодження на лінії. Орієнтований час ліквідації проблеми – до 20 години 8 вересня.

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Теги: світло, відключення, Волиньобленерго, аварія
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