На Волині скоро може з'явитися ще одна об'єднана громада





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Аби прийняти остаточне рішення щодо надання експертного висновку, в обласній державній адміністрації провели нараду з сільськими головами, причетними до створення громади. Обговорення під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося відбулося в п'ятницю, 6 серпня.





За Перспективним планом, затвердженим Кабінетом Міністрів України, Доросинівська ОТГ має об’єднувати сім сільських рад: Доросинівську, Береську, Вічинівську, Ворончинську, Немирську, Щуринську, Ясенівську. Однак, через суперечки щодо визначення центру новоствореної громади, Щуринська та Ясенівська сільські ради не долучилися до процесу добровільного об'єднання. Тож нині – об'єднаються лише п'ять громад. А Щуринська та Ясенівська – доєднаються наступного року. Саме таке рішення, на думку експертів, найефективніше на сьогоднішній день.



«Висновок щодо об'єднання обласна адміністрація однозначно дасть позитивний, бо причин відмовити – немає. Від отримання висновку і до прийняття остаточного рішення немає чітко визначеного терміну. Однак, ви маєте розрахувати час так, щоб встигнути провести виборчий процес. Окрім того, зважайте на те, що розрахунок коштів державного бюджету триває до 15 вересня. Тож, аби громаду включили на 2020 рік, – треба не затягувати з прийняттям рішення», – зазначила начальниця відділу регіональної політики управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Олена Гуменюк.



За словами заступника голови обласної державної адміністрації Валентина Цьося, наступним кроком після надання позитивного висновку виконавчої гілки влади стане проведення сесій сільських рад та прийняття депутатами остаточного рішення про об'єднання. Тоді, за наявністю усіх рішень, обласна державна адміністрація подає документи на реєстрацію громади в центральну виборчу комісію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває процес формування об’єднаних територіальних громад, відповідно до Перспективного плану формування територій Волинської області. Тривають децентралізаційні процеси і у Рожищенському районі. На стадії завершення – об'єднання Доросинівської ОТГ.Про це повідомляє Відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Аби прийняти остаточне рішення щодо надання експертного висновку, в обласній державній адміністрації провели нараду з сільськими головами, причетними до створення громади. Обговорення під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося відбулося в п'ятницю, 6 серпня.За Перспективним планом, затвердженим Кабінетом Міністрів України, Доросинівська ОТГ має об’єднувати сім сільських рад: Доросинівську, Береську, Вічинівську, Ворончинську, Немирську, Щуринську, Ясенівську. Однак, через суперечки щодо визначення центру новоствореної громади, Щуринська та Ясенівська сільські ради не долучилися до процесу добровільного об'єднання. Тож нині – об'єднаються лише п'ять громад. А Щуринська та Ясенівська – доєднаються наступного року. Саме таке рішення, на думку експертів, найефективніше на сьогоднішній день.«Висновок щодо об'єднання обласна адміністрація однозначно дасть позитивний, бо причин відмовити – немає. Від отримання висновку і до прийняття остаточного рішення немає чітко визначеного терміну. Однак, ви маєте розрахувати час так, щоб встигнути провести виборчий процес. Окрім того, зважайте на те, що розрахунок коштів державного бюджету триває до 15 вересня. Тож, аби громаду включили на 2020 рік, – треба не затягувати з прийняттям рішення», – зазначила начальниця відділу регіональної політики управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Олена Гуменюк.За словами заступника голови обласної державної адміністрації Валентина Цьося, наступним кроком після надання позитивного висновку виконавчої гілки влади стане проведення сесій сільських рад та прийняття депутатами остаточного рішення про об'єднання. Тоді, за наявністю усіх рішень, обласна державна адміністрація подає документи на реєстрацію громади в центральну виборчу комісію.

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