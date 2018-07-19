У волинському місті водій буса переїхав велосипедиста: чоловік помер у лікарні. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО 18+





Про це повідомив Олександр Бойчук у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька», виклавши відео інциденту.



Аварія трапилась 8 вересня.



«Ось так їздять в Рожищах п'яні водії», – написав чоловік.



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