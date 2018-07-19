У волинському місті водій буса переїхав велосипедиста: чоловік помер у лікарні. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 09:14
У місті Рожище бус переїхав велосипедиста.
Про це повідомив Олександр Бойчук у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька», виклавши відео інциденту.
Аварія трапилась 8 вересня.
«Ось так їздять в Рожищах п'яні водії», – написав чоловік.
Видання Район.Рожище повідомляє, що чоловік 1955 року народження, який постраждав у ДТП, помер у лікарні від отриманих травм. Зі слів свідків автопригоди, водій буса був у стані алкогольного сп'яніння.
УВАГА! ВІДЕО – 18+!
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Про це повідомив Олександр Бойчук у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька», виклавши відео інциденту.
Аварія трапилась 8 вересня.
«Ось так їздять в Рожищах п'яні водії», – написав чоловік.
Видання Район.Рожище повідомляє, що чоловік 1955 року народження, який постраждав у ДТП, помер у лікарні від отриманих травм. Зі слів свідків автопригоди, водій буса був у стані алкогольного сп'яніння.
УВАГА! ВІДЕО – 18+!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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