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У волинському місті водій буса переїхав велосипедиста: чоловік помер у лікарні. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО 18+

У волинському місті водій буса переїхав велосипедиста: чоловік помер у лікарні. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО 18+
У місті Рожище бус переїхав велосипедиста.

Про це повідомив Олександр Бойчук у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька», виклавши відео інциденту.

Аварія трапилась 8 вересня.

«Ось так їздять в Рожищах п'яні водії», – написав чоловік.

Видання Район.Рожище повідомляє, що чоловік 1955 року народження, який постраждав у ДТП, помер у лікарні від отриманих травм. Зі слів свідків автопригоди, водій буса був у стані алкогольного сп'яніння.

УВАГА! ВІДЕО – 18+!


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Теги: ДТП, аварія, Рожище
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