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У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО

У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку на вулиці Набережній зіткнулись дві іномарки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

З їхніх слів, ДТП трапилась близько 10:00 9 вересня.

Автівки зазнали серйозних механічних ушкоджень. У одного з автомобілів вирвало колесо.

На місці працює патрульна поліція.

У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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