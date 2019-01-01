У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:56
У Луцьку на вулиці Набережній зіткнулись дві іномарки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
З їхніх слів, ДТП трапилась близько 10:00 9 вересня.
Автівки зазнали серйозних механічних ушкоджень. У одного з автомобілів вирвало колесо.
На місці працює патрульна поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
З їхніх слів, ДТП трапилась близько 10:00 9 вересня.
Автівки зазнали серйозних механічних ушкоджень. У одного з автомобілів вирвало колесо.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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