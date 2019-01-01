У Луцьку зранку зіткнулись дві автівки. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



З їхніх слів, ДТП трапилась близько 10:00 9 вересня.



Автівки зазнали серйозних механічних ушкоджень. У одного з автомобілів вирвало колесо.



На місці працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Набережній зіткнулись дві іномарки.Про цеповідомили очевидці події.З їхніх слів, ДТП трапилась близько 10:00 9 вересня.Автівки зазнали серйозних механічних ушкоджень. У одного з автомобілів вирвало колесо.На місці працює патрульна поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію